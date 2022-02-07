另外，去年第四季有5%受訪者認為現時是置業好時機，數字按季微升。另一方面，有12%受訪者表示有興趣置業，按季微跌，現時不感興趣置業的受訪者比例更達62%，為近5年新高。而按調查結果作推算，約37.2萬人於去年11或12月曾參觀樓盤。

整體而言，受訪者預期樓市平穩發展，雖然受訪者認為現時是置業好時機的比例較之前略高，但同時有較多受訪者現時未必感興趣置業，反映受訪者對置業抱持觀望態度。

是次調查於去年12月進行，調查訪問超過500名港人。花旗分折，雖然當時本地疫情相對緩和，惟香港住宅樓價曾於去年8月破頂，之後直至年底溫和調整3%，看好樓價的受訪者比例有所回落亦屬合理。

展望今年樓市或面臨更多利淡因素，隨著公私營住宅供應預期增加，過往多年住宅供不應求的局面有機會逆轉，而美國加息的預期亦為準業主供樓帶來心理影響，加上租金回報率下調，住宅投資需求或會隨之回落。物業供求、供樓成本及投資收益的因素，或造成受訪者對整體樓市的觀感。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，去年第四季市民對樓市持審慎態度，超過四成受訪者預期樓價在未來一年持平，認為是置業好時機的受訪者比例微升，但有逾六成受訪者不感興趣置業，可見受訪者對置業抱持審慎的觀望態度。

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