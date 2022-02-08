Meta等大型科技股遭拋售，通脹數據發布前投資者正在評估貨幣政策前景。Meta警告歐盟，若無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將不得不把Facebook等服務撤出歐洲。其他消息方面，美國眾議院計劃周二就權宜支出法案進行投票，以免2月18日之後聯邦政府陷入停止運作。美國據悉因中國未兌現貿易協議承諾而日漸失去耐心，美方官員稱過去數月沒有看到任何中國履行承諾的真正跡象。減持預期拖累阿里巴巴隔夜創逾兩個月最大跌幅。