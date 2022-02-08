moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商

即時財經新聞

科技股遭拋售 美股尾市受壓 道指升1點 標指納指下跌

Meta等大型科技股遭拋售，通脹數據發布前投資者正在評估貨幣政策前景。Meta警告歐盟，若無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將不得不把Facebook等服務撤出歐洲。其他消息方面，美國眾議院計劃周二就權宜支出法案進行投票，以免2月18日之後聯邦政府陷入停止運作。美國據悉因中國未兌現貿易協議承諾而日漸失去耐心，美方官員稱過去數月沒有看到任何中國履行承諾的真正跡象。減持預期拖累阿里巴巴隔夜創逾兩個月最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收漲1點，升幅0.01%，報35091點。標普500指數收跌16點，跌幅0.38%，報4483點。納斯達克綜合指數收跌82點，或0.59%，報14015點。

波音升2.65%，報211.92美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而微軟跌1.63%，報300.95元，拖低道指32點。

科技股方面，蘋果收市報171.66元，跌0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報2784.02元，跌2.85%，亞馬遜收市報3158.71元，升0.18%，Facebook收市報224.91元，跌5.13%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.68%，報465點。德國DAX指數收漲0.71%，報15206點；法國CAC 40指數漲0.84%，報7009點；英國富時100指數收漲0.76%，報7573點。

 