Meta等大型科技股遭拋售，通脹數據發布前投資者正在評估貨幣政策前景。Meta警告歐盟，若無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將不得不把Facebook等服務撤出歐洲。其他消息方面，美國眾議院計劃周二就權宜支出法案進行投票，以免2月18日之後聯邦政府陷入停止運作。美國據悉因中國未兌現貿易協議承諾而日漸失去耐心，美方官員稱過去數月沒有看到任何中國履行承諾的真正跡象。減持預期拖累阿里巴巴隔夜創逾兩個月最大跌幅。
道瓊斯工業平均指數收漲1點，升幅0.01%，報35091點。標普500指數收跌16點，跌幅0.38%，報4483點。納斯達克綜合指數收跌82點，或0.59%，報14015點。
波音升2.65%，報211.92美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而微軟跌1.63%，報300.95元，拖低道指32點。
科技股方面，蘋果收市報171.66元，跌0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報2784.02元，跌2.85%，亞馬遜收市報3158.71元，升0.18%，Facebook收市報224.91元，跌5.13%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.68%，報465點。德國DAX指數收漲0.71%，報15206點；法國CAC 40指數漲0.84%，報7009點；英國富時100指數收漲0.76%，報7573點。