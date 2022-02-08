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港股ADR跌21點 夜期低水9點 美期、亞股向上

美股下跌，港股ADR跌21點或0.09%，報24558點，夜期升115點或0.47%，報24571點，夜期低水9點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.64%，折合報474.95元；阿里巴巴（9988）跌2.75%，折合報111.84元；美團（3690）跌0.01%，折合報225.79元；匯控（0005）升1.07%，折合報58.52元；建行（0939）跌0.7%，折合報6.12元。

道期現升0.128%；標期現升0.2%；納期現升0.28%。日股現升0.6%，韓股現升0.79%，澳股現升1.07%。美國10年期債息現升0.46%或0.009厘，報1.9249厘。

今日焦點股份可留意：

新濠國際（0200）12億增資STUDIO CITY。

金界（3918）去年蝕1.47億美元不派息，上市以來首錄虧損。

碧桂園（2007）1月合約銷售按月增六成。

修身堂（8200）首三季純利虧轉盈賺1910萬。

雲頂（0678）兩艘郵輪被扣押在巴哈馬。

新世界百貨中國（0825）發盈喜，料中期虧轉盈純利4000萬元。

融創（1918）1月合同銷售錄280億人幣，按月跌四成。

希慎（0014）20億入股土瓜灣庇利街／榮光街項目25%，恒地（0012）持50%，帝國持25%。

日彈珠機場館經營商Okura（1655）發盈警，上半年料虧損3億日圓。

魯証期貨（1461）發盈喜，料純利升2.5倍至2.7倍。

永安（0289）發盈喜，轉賺5.5億元，百貨業務轉蝕1710萬元。

 

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