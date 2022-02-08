恒指今早低開31點或0.13%，報24548點，成交金額35億元；國指今早低開5點或0.07%，報8583點。恒生科技指數開市報5497點，跌0.58%。阿里（9988）、騰訊（0700）、藥明生物（2269）拖累大市，友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）撐市。
藍籌29隻升，19隻下跌，16隻無升跌。友邦（1299）升2.29%，報87元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌14.76%，報68.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.48元，升0.83%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報38元，跌4.4%。
恒指續高於100天線(24444.28點)；科指續低於10天線(5542.4點)。
新濠國際（0200）12億增資STUDIO CITY。開市報9.2元，無升跌。
金界（3918）去年蝕1.47億美元不派息，上市以來首錄虧損。開市報6.76元，升0.15%。
碧桂園（2007）1月合約銷售按月增六成。開市報6.51元，升0.31%。
修身堂（8200）首三季純利虧轉盈賺1910萬。無成交，報1.41元。
雲頂（0678）兩艘郵輪被扣押在巴哈馬。雲頂續停牌。
新世界百貨中國（0825）發盈喜，料中期虧轉盈純利4000萬元。無成交，報1.21元。
融創（1918）1月合同銷售錄280億人幣，按月跌四成。開市報9.78元，升0.82%。
希慎（0014）20億入股土瓜灣庇利街／榮光街項目25%，恒地（0012）持50%，帝國持25%。希慎開市報24.35元，無升跌。恒地（0012）開市報34.9元，無升跌。
日彈珠機場館經營商Okura（1655）發盈警，上半年料虧損3億日圓。無成交，報0.48元。
魯証期貨（1461）發盈喜，料純利升2.5倍至2.7倍。開市報0.75元，升13.64%。
永安（0289）發盈喜，轉賺5.5億元，百貨業務轉蝕1710萬元。無成交，報17.82元。
破頂股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32元，開市報32元，升0.31%；匯控（0005）創52周高，見58.5元，開市報58.5元，升1.04%；交行（3328）創52周高，見5.36元，開市報5.36元，無升跌；渣打（2888）創52周高，見59.6元，開市報59.6元，升1.62%。
破底股包括，藥明生物（2269）見52周低68.7元，開市報68.7元，跌14.76%；中國有贊（8083）見52周低0.285元，開市報0.285元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，魯証期貨（1461）開市報0.75元，升13.64%；三生製藥（1530）開市報6.67元，升7.93%；歌禮製藥（1672）開市報4.63元，升7.67%；指尖悅動（6860）開市報0.183元，升7.65%；森松國際（2155）開市報7.88元，升5.07%；佳兆業美好（2168）開市報11.98元，升3.81%；復銳醫療（1696）開市報9.05元，升3.67%；美東汽車（1268）開市報38.3元，升3.51%；康方生物（9926）開市報20.35元，升2.88%。
下跌異動股，包括，藥明生物（2269）見52周低68.7元，開市報68.7元，跌14.76%；藥明康德（2359）見52周低102元，開市報102元，跌10.21%；萬國數據（9698）開市報38元，跌4.4%；非凡中國（8032）開市報1.37元，跌3.52%；大唐集團（2117）開市報4.59元，跌2.96%；信達生物（1801）開市報30.85元，跌2.53%；同仁堂科技（1666）開市報7.08元，跌2.48%；先健科技（1302）開市報3.25元，跌2.4%；百勝中國（9987）開市報362元，跌2.27%。