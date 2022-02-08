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【有片：選股王】高股息率支持 豪宅地產股嘉里建設走高

恒指跌377點，收報24202點，成交金額724億元。美股回軟大型科技股受壓，持有facebook的Meta大跌5%。A股未能擺脫縮量上升、翌日下跌的魔咒，今早滬深兩市下跌，寧德時代跌9%，拖累創業板瀉4%。

港股初段靠穩，繼續由匯控（0005）、中移動（0941）和內銀領升支撐大市，但之後A股向下，中移動轉跌內銀也升幅收窄，加上ATM顯者受壓，軟銀減持陰霾下阿里（9988）再跌3.5%，藥明生物（2269）被美國列入「未核實清單」，股價急瀉23%後緊急停牌，恒指跌幅逐步擴大。

表現較好的是濠賭股，主要是跟隨美股炒作經濟重啟股。煤炭期貨昨晚大升9%，煤炭股向好升逾1%，但衝高回落勢頭明顯。豬肉股亦向好，發改委表示豬糧比價進入過度下跌至二級預警區間，將視乎情況啟動豬肉儲備收儲工作，萬洲（0288）升4%。

現時市況靠炒作政策憧憬，基本因素未見改善，但也無法證偽，很看資金流。大致上，銀行股、能源股仍強勢，但技術上很是超買，動力有所放緩，入市宜選一些落後股，本地地產股可以一試。

地產股設局不佳，租金回報率不高，遇上美國大幅加息若本港跟隨，樓市壓力會較大。但本地地產股折讓很大，市帳率一般都僅0.5倍或以下，對於利淡都有充份預期，加上有高股息率支持，其實進可攻、退可守的。走勢上，以豪宅為主的嘉里建設（0683）最強，近一個月沿着保歷加通道頂部一路走高。始終豪宅對於利率升跌的敏感度較低，銷售不成問題，而高達6%至7%的股息率更是賣點。

張兆聰

明報首席評論員