根據燈塔研究院和燈塔專業版聯合發佈的《2022春節檔電影市場洞察報告》（下稱燈塔報告），2022年內地春節電影檔期錄60.35億元（人民幣，下同）票房，回復疫情前2019年的水平。期內，電影《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》及《奇跡·笨小孩》等觀眾覆蓋層廣泛、順應觀影需求，創出內地電影史上票房第二高的春節檔。
在2月1日大年初一首日取得14.5億元票房，與2019年持平，後續走勢亦與疫情前一樣平緩回落。今年春節檔延續下沉市場趨勢，三線城市的票房佔比增至23.5%。此外，一人獨自觀影，及3人或以上觀影的比例上升。
2022年春節檔，北京、上海仍然是全國的頭部票倉，即使在疫情的影響下，內地電影票房在2022年開局之際，仍創出春節電影檔期票房第二高的佳績。在市場走勢方面，票房冠軍《長津湖之水門橋》收25.28億元，佔檔期票房的42%；《這個殺手不太冷靜》的票房自第三日逐步上升，奪得票房亞軍位置；《奇跡·笨小孩》和《狙擊手》票房則在檔期末不跌反升，呈現出不同於往年的走勢。
此外，燈塔報告同時進行了「社交維度」的觀察。資料顯示，《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》和《四海》更適合多人同看，觀眾大多購買超過2張電影票；相比之下，《奇跡·笨小孩》和《狙擊手》的觀眾購買單張電影票的比例達到36%。
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