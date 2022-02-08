即時送貨平台Lalamove 今日公布中小企物流調查報告，調查顯示，物流挑戰已成為中小企主要的成本問題，有65％受訪者表示正面對與物流相關的的營運痛點。報告又指出，按需送貨服務對於中小企的業務發展至關重要，有49％受訪者認為若缺按需送貨會令顧客會因而轉向競爭對手。而中小企指外判送貨服務平均可節省18%的營運成本。值得留意的是，按需送貨服務對員工人數為4名或以下的微企尤其重要，為他們提供另一渠道節省開支，有助業務拓展。
去年與2020年相比，近六成受訪者對送貨的需求有所增長，有48％受訪者的送貨訂單增長率達兩成，而8%的中小企指訂單增長率更超過兩成以上；數據亦反映無論送貨數量上升或下降，中小企仍傾向使用按需送貨服務，以靈活地按實際需要選用服務，減省不必要開支。在未來12個月，有56％受訪者更表示將增加用量，有18%受訪者更會增加兩成用量以上，可見按需送貨服務將成為大趨勢。
Lalamove香港區總經理周嘉健表示，調查結果引證按需送貨服務可協助各類型中小企提升營運效率，留意到來自中小企的交易額有上升趨勢，目前Lalamove有85％訂單來自中小企。就本港出現第五波疫情，周嘉健又表示，在1月份， 與食物有關的行業的物流訂單量明顯上升，這可能與政府收緊堂食措施有關。他又預期，若疫情持續，與日用品有關的電商業訂單會持續增加。農曆新年訂單方面，他稱，商戶都希望趕於公眾假期前將商品送到客人手中，因此Lalamove在新年前兩週送貨需求尤其強勁，今年新年前兩星期的訂單量，較去年同期錄得四成增長。
Lalamove委託市場研究機構Kantar於1月向300間本港中小企進行調查，從營運挑戰、物流需求改變和使用量，以及按需送貨服務的使用習慣和原因等，多方面研究中小企面對的問題。
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