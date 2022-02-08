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中港股市逆市跌 恒指跌250點 成交增見近兩周高 銀行股破頂

美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，未有隨美期亞股向上，港股、A股亦齊齊向下，遭納入名單的藥明生物（2269）跌22%後停牌，重磅「ATM」則成為拖低大市的主要藍籌。金融股逆市向上，匯控（0005）、友邦（1299）、中行（3988）撐市，多隻銀行股更破頂。

恒指今早低開31點，見全日低，午後跌幅曾擴大至429點或1.75%，是1月27日後最大跌幅，全日高低波幅398點。科指曾跌最多2.58%，是1月28日後最大跌幅，當日跌幅為2.89%，今低見5387.09點，是1月31日5304.62點後最低。

恒指收市跌250點或1.02%，報24329點，成交金額1295億元，較上日增加5.89%，是1月27日1334.9億元成交後最多；國指跌76點或0.89%，報8513點。恒生科技指數收報5436點，跌1.67%。

藍籌26隻升，37隻下跌，1隻無升跌。萬洲（0288）升3.77%，收報5.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌22.77%，收報62.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報29.15元，升3.74%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報5.78元，跌7.52%。

恒指跌穿10天線(24279.72點)、20天線(24220.12點)、100天線(24442.09點)；科指續低於10天線(5536.36點)。

北水南下合計淨流入14.09億元，較上日增加0.85%，連續第18日流入，累計流入482.06億元，對上一次連續18日淨流入是2021年12月17日。南水北上合計淨流出8.17億元人民幣，終止連續1日流入

午後消息股表現

藥明康德（2359）澄清未列入商務部未經證實名單。見52周低82.65元，收報100.7元，跌11.36%。

火幣科技（1611）聯同Coinbase等成立加密市場誠信聯盟。收報7.67元，升1.59%。

自動系統（0771）：上月底發盈喜應為盈警，料去年度轉蝕1000萬元。收報1.39元，跌2.8%。

今早及隔晚消息股表現

藥明生物（2269）停牌待發內幕公告，遭美納入名單今早曾挫31.7%。藥明生物停牌前報62.25元，跌22.77%。

五礦資源（1208）據報秘魯礦山採礦活動急劇下降。收報2.58元，無升跌。

歌禮製藥（1672） 研發新冠口服藥療效或比Merck更好。收報5元，升16.28%。

新濠國際（0200）12億增資STUDIO CITY。收報9.26元，升0.65%。

金界（3918）去年蝕1.47億美元不派息，上市以來首錄虧損。收報6.63元，跌1.78%。

碧桂園（2007）1月合約銷售按月增六成。收報6.44元，跌0.77%。

修身堂（8200）首三季純利虧轉盈賺1910萬。收報1.38元，跌2.13%。

雲頂（0678）兩艘郵輪被扣押在巴哈馬。雲頂停牌。

新世界百貨中國（0825）發盈喜，料中期虧轉盈純利4000萬元。收報1.26元，升4.13%。

融創（1918）1月合同銷售錄280億人幣，按月跌四成。收報9.45元，跌2.58%。

希慎（0014）20億入股土瓜灣庇利街／榮光街項目25%，恒地（0012）持50%，帝國持25%。收報24.35元，無升跌。恒地收報34.65元，跌0.72%。

日彈珠機場館經營商Okura（1655）發盈警，上半年料虧損3億日圓。收報0.475元，跌1.04%。

魯証期貨（1461）發盈喜，料純利升2.5倍至2.7倍。創52周高，見0.77元，收報0.72元，升9.09%。

永安（0289）發盈喜，轉賺5.5億元，百貨業務轉蝕1710萬元。收報17.82元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.65元，收報6.55元，跌0.61%；中銀香港（2388）創52周高，見32.3元，收報32元，升0.31%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.14元，升0.96%；匯控（0005）創52周高，見58.8元，收報58.8元，升1.55%；交行（3328）創52周高，見5.4元，收報5.4元，升0.75%；中國銀行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.14元，升0.96%；神華（1088）創52周高，見21.65元，收報21.6元，升5.62%；中交建（1800）創52周高，見5.08元，收報5.02元，升0.8%；渣打（2888）創52周高，見60元，收報59.8元，升1.96%；康師傅（0322）創52周高，見17.64元，收報17.2元，升3.74%。

破底股方面

破底股包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌2.22%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.38元，收報1.42元，跌13.41%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.69元，收報6.03元，跌0.17%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見8.46元，收報8.85元，跌4.01%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.8元，收報4.81元，跌5.87%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.12元，收報15.06元，跌0.92%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.19元，收報6.4元，跌4.48%；衍生集團（6893）創上市新低，見0.29元，收報0.3元，無升跌；醫渡（2158）創上市新低，見13.68元，收報13.92元，跌4%；百盛商業（3368）創上市新低，見0.185元，收報0.188元，升1.08%；堃博醫療（2216）創上市新低，見5.34元，收報5.35元，跌12.44%；和譽（2256）創上市新低，見6.48元，收報6.48元，跌0.61%；小米（1810）見52周低15.76元，收報15.96元，跌2.56%；心動公司（2400）見52周低27元，收報27.25元，跌4.22%；藥明康德（2359）見52周低82.65元，收報100.7元，跌11.36%；東曜藥業（1875）見52周低3.48元，收報3.48元，跌4.66%；昊海生物科技（6826）見52周低42.15元，收報43.7元，升1.16%；康方生物（9926）見52周低18.72元，收報20.25元，升2.38%；平安好醫生（1833）見52周低24.2元，收報24.55元，跌2.58%；春立醫療（1858）見52周低11.16元，收報11.64元，跌1.52%；大家樂（0341）見52周低13.18元，收報13.28元，升0.61%；瑞聲（2018）見52周低23元，收報23.25元，跌1.27%；優品360（2360）見52周低1.6元，收報1.62元，升0.62%；中國有贊（8083）見52周低0.28元，收報0.29元，升1.75%；德昌電機（0179）見52周低12.94元，收報13.08元，跌1.51%；中策（0235）見52周低0.04元，收報0.041元，跌2.38%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；信佳國際（0912）見52周低1.54元，收報1.56元，升0.65%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.198元，收報0.203元，無升跌；康龍化成（3759）見52周低88.5元，收報96.3元，跌7.23%。

異動股

上升異動股，包括，遠東酒店（0037）收報0.68元，升25.93%；強泰環保（1395）收報0.148元，升19.35%；歌禮製藥（1672）收報5元，升16.28%；世紀睿科（1450）收報1.63元，升13.19%；中遠海能（1138）收報3.38元，升11.92%；思捷（0330）收報0.87元，升11.54%；海倫司（9869）收報19.02元，升11.1%；太平洋酒吧（8432）收報0.061元，升10.91%；盈健醫療（1419）收報1.43元，升10.85%；統一企業中國（0220）收報8.2元，升10.22%；三生製藥（1530）收報6.76元，升9.39%。

下跌異動股，包括，樂透互娛（8198）收報0.385元，跌19.79%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.38元，收報1.42元，跌13.41%；聯眾（6899）收報0.33元，跌13.16%；WAC（8619）收報0.087元，跌13%；堃博醫療（2216）創上市新低，見5.34元，收報5.35元，跌12.44%；博華太平洋（1076）收報0.061元，跌11.59%；藥明康德（2359）見52周低82.65元，收報100.7元，跌11.36%；冠均國際（1629）收報0.4元，跌11.11%；保集健康（1246）收報0.174元，跌9.84%。

 

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