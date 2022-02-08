文章日期：2022年2月8日 16:57
內地手搖飲品牌奈雪的茶（2150）發盈警，預計截至去年12月底止，集團全年收入約為42.8億至43.2億元（人民幣，下同）；期內經調整淨虧損料為1.35億至1.65億元。集團強調，今年1月份旗下茶飲店同店收入維持恢復態勢，其中內地新冠肺炎疫情有所緩解，位於西安的茶飲店已完全恢復營業，相信肺炎疫情對集團業務表現影響有限。
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