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方正控股：北大方正持股將轉至新方正集團 明復牌

方正控股（0418）公布，獲北大方正通知，銀保監已批准平保（2318）旗下平安人壽保險於新方正集團的重大股權投資之申請。公司的股權將轉讓至新方正集團之下屬業務平台公司，將適時公布。股份明復牌。