公司指，新方正集團全部六間下屬業務平台公司已經成立，並將受讓北大方正等五家公司可適用的股權類資產、債券類資產和其他資產，以及重整投資者將會於其後受讓新方正集團股權。北大方正間接持有的公司股權將由重整投資者間接持有。

公司的股權轉讓至新方正集團之下屬業務平台公司，仍須滿足某些先決條件並視乎該方案後續工作開展有關步驟的實施情況和時間，而公司未知該轉讓的確切時間。

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