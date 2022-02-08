該集團續指，未經核實名單與實體名單不同。列入未經核實名單，並不意味著美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味著與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。其稱，在過去十年中嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器。其認為，今次事件對其為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。

同時鑑於上海及無錫相關設施建設完成後，沒有進口相關儀器設備的需求，因此今次事件對其進口影響亦相對微小。儘管如此，集團正積極採取臨時措施，要求將該等子公司從未經核實名單移除。倘有關事宜出現任何重大發展，集團將在適當時候作出進一步公告。其申請股份於明早9時起復牌。