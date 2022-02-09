投資者對貨幣緊縮之際經濟增長前景的信心增強，周期性股票和小型股上漲，美股向上，道指曾升最多1.29%，是1月28日後最大升幅。其他消息方面，美國眾議院以272對162的投票結果通過為期三周的權宜支出法案，接下來將交參議院表決，以避免2月18日後聯邦政府陷入停止運作；2021年美國商品和服務貿易逆差再創歷史新高，對華逆差繼續擴大；伊朗核談判似乎獲得良好勢頭，布蘭特期油跌曾穿90美元，見89.93美元。