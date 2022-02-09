投資者對貨幣緊縮之際經濟增長前景的信心增強，周期性股票和小型股上漲，美股向上，道指曾升最多1.29%，是1月28日後最大升幅。其他消息方面，美國眾議院以272對162的投票結果通過為期三周的權宜支出法案，接下來將交參議院表決，以避免2月18日後聯邦政府陷入停止運作；2021年美國商品和服務貿易逆差再創歷史新高，對華逆差繼續擴大；伊朗核談判似乎獲得良好勢頭，布蘭特期油跌曾穿90美元，見89.93美元。
道瓊斯工業平均指數收漲371點，升幅1.06%，報35462點。標普500指數收漲37點，升幅0.85%，報4521點。納斯達克綜合指數收漲178點，或1.28%，報14194點。
Amgen升7.82%，報241.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻115點，而Chevron跌1.52%，報136.44元，拖低道指13點。
科技股方面，蘋果收市報174.83元，升1.84%，谷歌母公司Alphabet收市報2787.98元，升0.14%，亞馬遜收市報3228.27元，升2.2%，Facebook收市報220.18元，跌2.1%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報465點。德國DAX指數收漲0.24%，報15242點；法國CAC 40指數漲0.28%，報7028點；英國富時100指數收跌0.09%，報7567點。