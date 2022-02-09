第4季收入爲22.9億美元，按年增加1%；同店銷售額較去年同期下降11%，其中肯德基和必勝客分別下降12%和8%。2022年1月份的同店銷售額較四季度相比略有改善。但較去年同期的春節檔期，今年的同店銷售額仍然出現了同比下滑。

第四季共開設563家新店，或淨新增373家新店。餐廳利潤率爲7.5%，去年同期爲15.1%，主要是由於疫情影響加劇導致同店銷售額下降。

全年總收入爲98.5億美元，較去年同期的82.6億美元增加19%；同店銷售額較去年同期下降1%，其中肯德基下降3%，必勝客增加7%。

全年共開設1,806家門店，或淨新增1,282家門店，數量創新高。截至2021年12月31日門店總數達到11,788家。全年餐廳利潤率爲13.7%，去年同期爲14.9%。

展望方面，預計2022年淨新增約1,000至1,200間新店。資本支出在8至10億美元之間，其中包括增加對供應鏈、基礎設施和數字化的投資。

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