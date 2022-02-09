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港股ADR升402點 夜期高水375點 美期、亞股上升

美股上升，港股ADR升402點或1.63%，報24731點，夜期升380點或1.56%，報24704點，夜期高水375點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.08%，折合報479.79元；阿里巴巴（9988）升6.8%，折合報118.76元；美團（3690）升3.42%，折合報228.55元；匯控（0005）升1.4%，折合報59.62元；建行（0939）升0.31%，折合報6.17元。

道期現升0.099%；標期現升0.14%；納期現升0.11%。日股現升0.66%，韓股現升0.88%，澳股現升0.09%。美國10年期債息現跌0.46%或0.0091厘，報1.9541厘。

今日焦點股份可留意：

百勝中國（9987）經調整純利全年跌15%，今年目標增1000至1200新店。

龍光集團（3380）澄清，「更換審計師」屬謠言。

小米（1810）雷軍：全面對標iPhone，目標三年內奪國內高端市場第一。

藥明生物（2269）：兩子公司列入未經核實名單影響微。另，基金股東富達1月尾減持藥明康德0.99%股權，套現8117萬。股份今復牌。

牛氣母企嚐高美集團（8371）上季多賺33%，首三季多賺1.6倍。

廣汽（2238）1月銷量升9.1%，新能源汽車銷量升115%。

保利置業（0119）1月銷售額錄24億人幣。

方正控股（0418）：北大方正持股將轉至新方正集團，今復牌。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年虧損最多1.65億人幣。

融信中國（3301）1月銷售額錄65億人幣，按年跌近五成。

 

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