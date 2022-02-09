恒指今早高開397點或1.64%，報24727點，成交金額40億元；國指今早高開148點或1.75%，報8661點。恒生科技指數開市報5559點，升2.26%。「ATM」推高大市，油價回軟，中海油（0883）、中石油（0857）輕微拖低恒指。恒指10天線(24255.9點)跌穿20天線(24281.82點)。
藍籌55隻升，2隻下跌，7隻無升跌。藥明生物（2269）升9.24%，報68元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌1.45%，報4.07元，是跌幅最大的藍籌。
「ATM」向上，騰訊（0700）開市報480元，升2.13%；阿里巴巴（9988）開市報118元，升6.12%；美團（3690）開市報228.8元，升3.53%。
恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報265.2元，升6.16%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）開市報16.8元，跌1.64%。
恒指10天線(24255.9點)跌穿20天線(24281.82點)，續高於100天線(24427.31點)；科指高於10天線(5505.29點)，低於20天線(5629.85點)。
百勝中國（9987）經調整純利全年跌15%，今年目標增1000至1200新店。開市報358元，無升跌。
龍光集團（3380）澄清，「更換審計師」屬謠言。開市報4.48元，升2.52%。
小米（1810）雷軍：全面對標iPhone，目標三年內奪國內高端市場第一。開市報16.16元，升1.25%。
藥明生物（2269）：兩子公司列入未經核實名單影響微。另，基金股東富達1月尾減持藥明康德0.99%股權，套現8117萬。股份今復牌。開市報68元，升9.24%。
牛氣母企嚐高美集團（8371）上季多賺33%，首三季多賺1.6倍。無成交，報0.9元。
廣汽（2238）1月銷量升9.1%，新能源汽車銷量升115%。開市報7.93元，升0.89%。
保利置業（0119）1月銷售額錄24億人幣。無成交，報2.16元。
方正控股（0418）：北大方正持股將轉至新方正集團，今復牌。開市報0.89元，升11.25%。
奈雪的茶（2150）發盈警，料去年虧損最多1.65億人幣。開市報7.09元，跌0.14%。
融信中國（3301）1月銷售額錄65億人幣，按年跌近五成。無成交，報3.1元。
破頂股包括，中銀香港（2388）創52周高，見32.4元，開市報32.4元，升1.25%；匯控（0005）創52周高，見59元，開市報59元，升0.34%；交行（3328）創52周高，見5.4元，開市報5.4元，無升跌；康師傅（0322）創52周高，見17.74元，開市報17.74元，升3.14%。
異動股
上升異動股，包括，方正控股（0418）開市報0.89元，升11.25%；藥明生物（2269）開市報68元，升9.24%；中鋁（2600）開市報4.91元，升7.68%；小鵬汽車（9868）開市報150元，升6.23%；嗶哩嗶哩（9626）開市報265.2元，升6.16%；阿里巴巴（9988）開市報118元，升6.12%。
下跌異動股，包括，Dynam（6889）開市報6.75元，跌6.12%；同程藝龍（0780）開市報16.8元，跌1.64%；中石油（0857）開市報4.07元，跌1.45%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市報0.7元，跌1.41%；滔搏（6110）開市報7.03元，跌1.26%；興科蓉醫藥（6833）開市報1.61元，跌1.23%；中國通號（3969）開市報2.87元，跌1.03%；現代牧業（1117）開市報1.36元，跌0.73%；自動系統（0771）開市報1.38元，跌0.72%；中海油（0883）開市報9.73元，跌0.61%。
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