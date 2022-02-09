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輝瑞新冠疫苗及口服藥合約遜預期 CEO稱病毒不會被根除

輝瑞公布今年新冠疫苗及口服藥收入預測，已獲得320億美元Comirnaty疫苗合約，和220億美元的新冠口服藥Paxlovid合約，分別低市場預期的340億美元，及250億美元。而全年收入預測為1020億美元，低過市場的1060億美元。

雖然輝瑞1000億美元以上的營收目標將創下該公司的歷史新高，銷售額也將比疫情大流行前的一年增長一倍，而非新冠產品預計在2022年收入將達到460億美元。但是，該預期讓投資者對於疫情消退對輝瑞前景的影響感到更為不安。

輝瑞收市跌2.84%，報51.7美元；BioNTech跌7.6%，報159.6美元；莫德納跌4.3%，報153.31美元。

行政總裁Albert Bourla稱，輝瑞的科學家預計SARS-CoV-2在可預見的未來不會被根除，主因該病毒在全球傳播、變異的能力，以及自然感染不能防止傳播或其他變種。隨著疫情的大流行逐步演變為地方流行病階段，即低感染病例數持續存在，他預計該公司的疫苗和治療藥品將成為長期的商業產品。

輝瑞將在第一季生產600萬個療程的Paxlovid，上半年生產3000萬個療程，全年生產1.2億個。

輝瑞正在研究潛在的下一代新冠口服藥，該藥物將對多種病毒株有效，並減少產生抗藥性的機會。該公司預計將在2022年下半年開始進行人體研究。

 

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