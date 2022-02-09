三亞亞特蘭蒂斯的營業額較去年新年假期增長46.1%；總接待人次達 18.3萬人次，按年增28.4%；入住率98.6%，平均每日房價為5135元人民幣 (下同)。C秀演藝內容營業額按年增74%。

三亞愛必儂棠灣度假公寓7天平均入住率約97.9%。

托邁酷客（Thomas Cook）新年期間營業額按年增107%，出行會員中，複購用戶佔50.6%。平台主力客群集中在一線及新一線城市，客源地頭4個分別為上海、北京、江蘇及四川，而三亞繼續蟬聯最熱門目的地榜首。

國際玩學俱樂部迷你營營業額按年增長208.0%。此外，學員人次和客單價分別按年增長 118.3%和 41.1%。

復星旅文稱，儘管仍然受到疫情反彈和防疫措施的影響，行業整體恢復較弱，集團於內地的核心業務三亞亞特蘭蒂斯、Club Med中國區度假村、托邁酷客（Thomas Cook）生活方式平台等多項業務憑藉優質的休閒度假產品，均大幅超越2021年新年期間表現，錄得卓越的業績表現。

據中國文化和旅遊部數據中心測算，春節假期七天，全國國內旅遊出遊合計2.51億人次，按年減少2%，恢復至疫前2019年春節假期的73.9%；國內旅遊收入2891.98億元，按年減少3.9%，恢復至疫前2019年春節假期的56.3%。對比緩慢的行業恢復速度，復星旅文多項指標表現均顯著超越行業水平。

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