港元現報7.7934元升值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7947元，亦曾升值最多7點子，報7.7931元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.10696%；1星期HIBOR跌0.08點子至0.15036%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.16113%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.61點子至0.35369%；6個月期HIBOR升1.35點子至0.52976%；12個月期HIBOR升3.23點子至0.82875%。

美元指數現報95.496貶值0.147點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.12471%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0658%，連續5日收窄，利差是2022年1月25日後最低，當日差距為0.0571%。

對上一次連續5日收窄，是2022年1月06日，當日利差報0.031%。

其他報道

復星旅文：新年期間Club Med中國營業額增50% Thomas Cook升1倍

小鵬汽車飈一成 獲調入深港通下的港股通股票名單

強生據報去年底暫停生產新冠疫苗 轉產其他病毒疫苗

輝瑞新冠疫苗及口服藥合約遜預期 CEO稱病毒不會被根除

軟銀：阿里巴巴額外註冊的ADS不與集團未來的任何交易掛鉤

蘋果將發布iPhone「Tap to Pay」支付功能

傳大裁員兼無年終獎 喜茶：相關傳聞不實

據報收緊機師、機組人員隔離規定 今日生效

「國家隊」據報昨日午後入市支持A股 減緩跌勢

滬深三大指數低開 人行開展200億人幣逆回購

「ATM」升 恒指高開397點 10天線跌穿20天線 藥明生物復牌升9%

微軟據報洽購網絡安全公司Mandiant

股ADR升402點 夜期高水375點 美期、亞股上升

百勝中國經調整純利全年跌15% 今年目標增1000至1200新店

龍光集團澄清 「更換審計師」屬謠言

美股向上 道指升371點 創近兩周最大升幅