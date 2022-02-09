港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.51點子至0.19054%，為1月26日後最低，當日報0.18214%。對上一次連跌4日是1月4日，當日拆息報0.14298%。
港元現報7.7934元升值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7947元，亦曾升值最多7點子，報7.7931元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.10696%；1星期HIBOR跌0.08點子至0.15036%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.16113%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.61點子至0.35369%；6個月期HIBOR升1.35點子至0.52976%；12個月期HIBOR升3.23點子至0.82875%。
美元指數現報95.496貶值0.147點或0.15%。
美元1個月期LIBOR報0.12471%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0658%，連續5日收窄，利差是2022年1月25日後最低，當日差距為0.0571%。
對上一次連續5日收窄，是2022年1月06日，當日利差報0.031%。
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