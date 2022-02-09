美股隔晚上升，美期亞股延續升勢，加上有指「國家隊」昨午入市A股，中港股市今日與外圍走勢一致，齊齊向上。恒指今早高開397點，高位升509點，低位升360點，半日高低波幅148點。三大指數齊見逾兩周高。軟銀澄清後，阿里（9988）上升，「ATM」齊齊推高大市，藥明生物（2269）、中海外（0688）、金沙中國（1928）輕微拖低大市。多隻銀行股續破頂。
恒指半日升478點或1.97%，報24808點，成交金額785億元；國指升200點或2.35%，報8713點。恒生科技指數收報5607點，升3.13%。
藍籌60隻升，4隻下跌。安踏（2020）升6.95%，收報132.3元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌0.88%，收報61.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報271.8元，升8.81%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.06元，跌0.12%。
恒指10天線(24263.98點)跌穿20天線(24285.86點)，重上100天線(24428.12點)；科指升穿10天線(5510.02點)受制20天線(5632.21點)。
北水南下合計淨流入16.89億元，較上日增加19.85%，連續第19日流入，累計流入498.95億元，對上一次連續19日淨流入是2021年12月20日。南水北上合計淨流入21.89億元人民幣，終止連續1日流出。
軟銀：阿里巴巴（9988）額外註冊的ADS不與集團未來的任何交易掛鉤；花旗：阿里註冊ADS，料因轉成港股後ADS數量減少。收報118元，升6.12%。
復星旅文（1992）：新年期間Club，Med中國營業額增50%，Thomas，Cook升1倍。收報13.42元，升5.34%。
小鵬汽車（9868）飈一成，獲調入深港通下的港股通股票名單。收報157.4元，升11.47%。
據報收緊機師、機組人員隔離規定今日生效。國泰（0293）收報7元，升2.34%。
百勝中國（9987）經調整純利全年跌15%，今年目標增1000至1200新店。創上市新低，見341.2元，收報342.6元，跌4.3%。
龍光集團（3380）澄清，「更換審計師」屬謠言。見52周低4.3元，收報4.4元，升0.69%。
小米（1810）雷軍：全面對標iPhone，目標三年內奪國內高端市場第一。收報16.6元，升4.01%。
藥明生物（2269）：兩子公司列入未經核實名單影響微。另，基金股東富達1月尾減持藥明康德0.99%股權，套現8117萬。股份今復牌。收報61.7元，跌0.88%。
牛氣母企嚐高美集團（8371）上季多賺33%，首三季多賺1.6倍。收報0.93元，升3.33%。
廣汽（2238）1月銷量升9.1%，新能源汽車銷量升115%。收報8.37元，升6.49%。
保利置業（0119）1月銷售額錄24億人幣。收報2.18元，升0.93%。
方正控股（0418）：北大方正持股將轉至新方正集團，今復牌。收報0.8元，無升跌。
奈雪的茶（2150）發盈警，料去年虧損最多1.65億人幣。收報7.04元，跌0.85%。
融信中國（3301）1月銷售額錄65億人幣，按年跌近五成。收報3.18元，升2.58%。
破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.96元，收報14.52元，跌1.09%；泉峰（2285）創上市新高，見65.4元，收報61.8元，跌0.32%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.95元，收報6.84元，升1.48%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.47元，收報1.43元，無升跌；招商局港口（0144）創52周高，見15.5元，收報15.42元，升3.07%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，收報32.4元，升1.25%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升0.32%；匯控（0005）創52周高，見59.5元，收報59.5元，升1.19%；交行（3328）創52周高，見5.43元，收報5.41元，升0.19%；神華（1088）創52周高，見21.75元，收報21.5元，跌0.46%；兗煤（1171）創52周高，見19.9元，收報19.88元，升4.96%。
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.83元，收報0.9元，跌3.23%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.82元，收報3.98元，升0.76%；百勝中國（9987）創上市新低，見341.2元，收報342.6元，跌4.3%；和譽（2256）創上市新低，見5.5元，收報5.7元，跌12.04%；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.139元，收報0.145元，升2.84%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.125元，收報0.125元，跌3.85%；大家樂（0341）見52周低13.18元，收報13.22元，跌0.45%；毅德國際（1396）見52周低0.36元，收報0.39元，升1.3%；易緯集團（3893）見52周低0.101元，收報0.103元，跌3.74%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.18元，收報0.18元，跌11.33%；康龍化成（3759）見52周低88元，收報88.8元，跌7.79%。
異動股
上升異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.154元，升18.46%；寶光實業（0084）收報0.078元，升16.42%；雅各臣（2633）收報0.83元，升15.28%；保集健康（1246）收報0.2元，升14.94%；中鋁（2600）收報5.18元，升13.6%；小鵬汽車（9868）收報157.4元，升11.47%；凱知樂（2122）收報0.25元，升10.62%；俄鋁（0486）收報7.95元，升9.81%；匯聚科技（1729）收報0.92元，升9.52%；紫金礦業（2899）收報11.1元，升8.82%；嗶哩嗶哩（9626）收報271.8元，升8.81%。
下跌異動股，包括，和譽（2256）創上市新低，見5.5元，收報5.7元，跌12.04%；揚科集團（1460）收報0.27元，跌11.48%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.18元，收報0.18元，跌11.33%；濱海泰達物流（8348）收報0.32元，跌8.57%；遊萊互動（2022）收報0.105元，跌7.89%；康龍化成（3759）見52周低88元，收報88.8元，跌7.79%；啟明醫療（2500）收報25.15元，跌7.71%；遠東酒店（0037）收報0.63元，跌7.35%；築友智造（0726）收報0.82元，跌6.82%；藥明康德（2359）收報94.05元，跌6.6%。
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