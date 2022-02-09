區塊鏈遊戲公司Animoca Brands今天公布，其子公司The Sandbox與Ubisoft達成戰略合作，將Ubisoft的遊戲IP「瘋狂兔子（Rabbids）」引入遊戲元宇宙。Ubisoft將在The Sandbox擁有自己的LAND ，創建娛樂場所，提供互動體驗。