區塊鏈遊戲公司Animoca Brands今天公布，其子公司The Sandbox與Ubisoft達成戰略合作，將Ubisoft的遊戲IP「瘋狂兔子（Rabbids）」引入遊戲元宇宙。Ubisoft將在The Sandbox擁有自己的LAND ，創建娛樂場所，提供互動體驗。
Ubisoft加入後，The Sandbox現有合作夥伴超過200個，包括The Walking Dead、Snoop Dogg、Adidas、華納音樂集團、Deadmau5、Steve Aoki、Richie Hawtin、藍精靈、愛心小熊、雅達利、ZEPETO 和 CryptoKitties。
去年10月，Animoca Brands完成融資6500萬美元（約5.07億港元），投資者包括自由城風險投資公司（Liberty City Ventures）、Ubisoft Entertainment、紅杉中國、蜻蜓資本等。其融資前估值為22億美元（約171.6億港元）。
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