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美銀：美聯儲重點遏抑通脹 美股風險或超乎想像

隨著聯儲局將重點放在遏制通脹，《彭博》引述美銀分析師警告，美股或面臨超乎想像的風險，或會形成一場拉鋸戰。

美銀以Gonzalo Asis為首的股票衍生品分析師團隊發表報告指，今年極端的股價波動反映市場潛藏着更大的動盪，並指近日標普500指數的期貨流動性水平已跌至接近2020年新冠肺炎疫情爆發時的歷史低位。

報告指，美股正進行拉鋸戰，雖然企業業績強勁及經濟增長，惟面臨數十年來對市場最不友善的聯儲局。盤中交易及個股成交量強烈感受到拉鋸戰帶來的衝擊波。

隨著聯儲局準備加息控制通脹，部分投資者一直在減少對增長型股票的押注，因為較高的利率不利基於未來增長潛力的高價科技股。Facebook母公司Meta上週公布業績後暴跌26%，市值一度蒸發約2513億美元，創下美企有史以來最大市值損失。

Gonzalo Asis的團隊強調，美國股市對上一次在沒有聯儲局幫助下從超過10%的暴跌中反彈，要追溯到2018年2月，但這種反彈也沒有持續多久，因為美股隨即在年底前崩盤。美銀認為，是次聯儲局可能不會介入支持股市，直到股市從當前水平暴跌15%或更多才有可能出手。

 

 

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