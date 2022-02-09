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Mox新設首席數據、資訊保安及創新總監 並委任首席資訊總監

虛擬銀行Mox Bank公布，Christian Piccardi加入Mox擔任首席資訊總監（Chief Information Officer，簡稱CIO），臨時首席資訊總監及首席資訊保安總監David Walker則擔當新職務，出任新開設的首席數據、資訊保安及創新總監（Chief Data, Security and Innovation Officer，簡稱CDSIO）。Christian及David均向行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）匯報，兩項任命已於本月7日生效。

該行稱，Christian資歷豐富，在科技及資訊科技方面擁有超過25年經驗；之前曾任ING奧地利首席資訊總監，帶領科技部門變革為更靈活的業務部門，提升銀行的整體生產力、靈活應變能力及營運效率，繼而為銀行帶來顯著增長。加入該行之後，他將會進一步推動該行的資訊科技發展，並推動銀行運用金融科技實現下一業務增長階段的願景。

David於前年1月加入Mox，初時擔任首席資訊保安總監，並於較後時間出任臨時首席資訊總監及首席資訊保安總監。在擔任全新CDSIO職位後，他將會領導該行團隊，繼續推動創新，以及務求藉各種數據驅動的方式提升客戶體驗，他亦會繼續強化該行的網絡保安及數據管治能力。 

胡博思表示，David擔任新設的CDSIO一職，將會負責更多職務，涵蓋端到端數據管理及創新領域。

 

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