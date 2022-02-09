恒指今早高開397點，早市短暫收窄至升360點，午後升幅擴大至最多566點，全日高低波幅206點。

恒指收市升500點或2.06%，報24829點，成交金額1407億元，較上日增加8.68%，是1月25日1464.86億元成交後最多；國指升210點或2.47%，報8723點。恒生科技指數收報5635點，升3.65%。

藍籌57隻升，7隻下跌，0隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.83%，收報118.8元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌1.08%，收報22.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報271元，升8.49%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.12元，升0.23%。

恒指10天線(24266.16點)跌穿20天線(24286.95點)，恒指高於100天線(24428.33點)；科指升穿10天線(5512.85點)、20天線(5633.63點)

北水南下合計淨流入27.4億元，較上日增加94.44%，連續第19日流入，累計流入509.46億元，對上一次連續19日淨流入是2021年12月20日。南水北上合計淨流入4.84億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

百勝中國屈翠容：對加價取態小心。今早百勝中國（9987）公布經調整純利全年跌15%，今年目標增1000至1200新店。百勝中國創上市新低，見341.2元，收報347.4元，跌2.96%。

Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金176億，《王者榮耀》重返第一。騰訊（0700）收報482.8元，升2.72%。

香港寬頻（1310）：向前線員工派發快速測試套裝，門店營業時間縮短2小時。收報10.96元，升3.2%。

永利（1128）陳志玲：有1.25萬澳門員工已是公司股東，有信心競投賭牌。收報7.43元，升2.48%。

中駿集團（1966）1月銷售額達50億人幣，按年跌近四成。收報1.84元，升1.1%。

嗶哩嗶哩（9626）向猝死員工家屬致歉，今年將增聘1000人收報271元，升8.49%。

今早及隔晚消息股表現

軟銀：阿里巴巴（9988）額外註冊的ADS不與集團未來的任何交易掛鉤；花旗：阿里註冊ADS，料因轉成港股後ADS數量減少。收報118.8元，升6.83%。

復星旅文（1992）：新年期間Club Med中國營業額增50%，Thomas Cook升1倍。收報13.3元，升4.4%。

小鵬汽車（9868）飈一成，獲調入深港通下的港股通股票名單。收報152.5元，升8%。

據報收緊機師、機組人員隔離規定今日生效。國泰（0293）收報7.02元，升2.63%。

龍光集團（3380）澄清，「更換審計師」屬謠言。見52周低4.28元，收報4.32元，跌1.14%。

小米（1810）雷軍：全面對標iPhone，目標三年內奪國內高端市場第一。收報16.72元，升4.76%。

藥明生物（2269）：兩子公司列入未經核實名單影響微。另，基金股東富達1月尾減持藥明康德0.99%股權，套現8117萬。股份今復牌。收報61.6元，跌1.04%。

牛氣母企嚐高美集團（8371）上季多賺33%，首三季多賺1.6倍。收報0.86元，跌4.44%。

廣汽（2238）1月銷量升9.1%，新能源汽車銷量升115%。收報8.34元，升6.11%。

保利置業（0119）1月銷售額錄24億人幣。收報2.18元，升0.93%。

方正控股（0418）：北大方正持股將轉至新方正集團，今復牌。收報0.8元，無升跌。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年虧損最多1.65億人幣。收報7.13元，升0.42%。

融信中國（3301）1月銷售額錄65億人幣，按年跌近五成。收報3.17元，升2.26%。

破頂股表現

金融股破頂，包括，中國財險（2328）創52周高，見8.04元，收報8.04元，升4.15%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，收報32.5元，升1.56%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升0.32%；匯控（0005）創52周高，見59.55元，收報59.3元，升0.85%；交行（3328）創52周高，見5.44元，收報5.44元，升0.74%。

其他破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.96元，收報14.44元，跌1.63%；泉峰（2285）創上市新高，見65.4元，收報62.9元，升1.45%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.95元，收報6.84元，升1.48%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.47元，收報1.47元，升2.8%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.79元，收報0.76元，升7.04%；招商局港口（0144）創52周高，見15.5元，收報15.5元，升3.61%；神華（1088）創52周高，見21.75元，收報20.95元，跌3.01%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.83元，收報0.89元，跌4.3%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.82元，收報4元，升1.27%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.6元，收報3.64元，跌4.71%；百勝中國（9987）創上市新低，見341.2元，收報347.4元，跌2.96%；堃博醫療（2216）創上市新低，見5.16元，收報5.16元，跌3.55%；和譽（2256）創上市新低，見5.5元，收報5.7元，跌12.04%；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.139元，收報0.142元，升0.71%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.125元，收報0.126元，跌3.08%；大家樂（0341）見52周低13.16元，收報13.3元，升0.15%；毅德國際（1396）見52周低0.36元，收報0.38元，跌1.3%；松齡（1989）見52周低0.75元，收報0.79元，升2.6%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；易緯集團（3893）見52周低0.1元，收報0.101元，跌5.61%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.179元，收報0.185元，跌8.87%；康龍化成（3759）見52周低88元，收報90.75元，跌5.76%。

異動股

上升異動股，包括，保集健康（1246）收報0.2元，升14.94%；寶光實業（0084）收報0.077元，升14.93%；朝雲集團（6601）收報2.59元，升14.1%；佳兆業資本（0936）收報0.34元，升13.33%；匯聚科技（1729）創52周高，見0.98元，收報0.95元，升13.1%；雅各臣（2633）收報0.81元，升12.5%；固生堂（2273）收報35.5元，升12.16%；毛記葵涌（1716）收報0.5元，升11.11%；第一服務（2107）收報1.12元，升10.89%；凱知樂（2122）收報0.25元，升10.62%；新世紀醫療（1518）收報1.07元，升10.31%。

下跌異動股，包括，和譽（2256）創上市新低，見5.5元，收報5.7元，跌12.04%；旭通（1826）收報0.125元，跌10.71%；企展控股（1808）收報0.045元，跌10%；現代牙科（3600）收報4.25元，跌8.99%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.179元，收報0.185元，跌8.87%；HMVOD（8103）收報1.45元，跌8.81%；遊萊互動（2022）收報0.105元，跌7.89%；歌禮製藥（1672）收報4.61元，跌7.8%；遠東酒店（0037）收報0.63元，跌7.35%；有線（1097）收報0.054元，跌6.9%。

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