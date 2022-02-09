moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

升幅擴大 恒指收市升500點 科指升穿20天線 齊見逾兩周高

中港股市隨美期亞股向上，軟銀澄清阿里（9988）ADS註冊增加與其無關，阿里巴巴（9988）升6.8%，推高一眾科技股，「ATM」推高大市，復牌的藥明生物（2269）逆市向下，連同新奧能源（2688）、中海外（0688）為拖累恒指較多的股份。三大指數齊創逾兩周高。科指升穿10天線(5512.85點)、20天線(5633.63點)。

恒指今早高開397點，早市短暫收窄至升360點，午後升幅擴大至最多566點，全日高低波幅206點。

恒指收市升500點或2.06%，報24829點，成交金額1407億元，較上日增加8.68%，是1月25日1464.86億元成交後最多；國指升210點或2.47%，報8723點。恒生科技指數收報5635點，升3.65%。

藍籌57隻升，7隻下跌，0隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.83%，收報118.8元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌1.08%，收報22.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報271元，升8.49%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.12元，升0.23%。

恒指10天線(24266.16點)跌穿20天線(24286.95點)，恒指高於100天線(24428.33點)；科指升穿10天線(5512.85點)、20天線(5633.63點)

北水南下合計淨流入27.4億元，較上日增加94.44%，連續第19日流入，累計流入509.46億元，對上一次連續19日淨流入是2021年12月20日。南水北上合計淨流入4.84億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

百勝中國屈翠容：對加價取態小心。今早百勝中國（9987）公布經調整純利全年跌15%，今年目標增1000至1200新店。百勝中國創上市新低，見341.2元，收報347.4元，跌2.96%。

Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金176億，《王者榮耀》重返第一。騰訊（0700）收報482.8元，升2.72%。

香港寬頻（1310）：向前線員工派發快速測試套裝，門店營業時間縮短2小時。收報10.96元，升3.2%。

永利（1128）陳志玲：有1.25萬澳門員工已是公司股東，有信心競投賭牌。收報7.43元，升2.48%。

中駿集團（1966）1月銷售額達50億人幣，按年跌近四成。收報1.84元，升1.1%。

嗶哩嗶哩（9626）向猝死員工家屬致歉，今年將增聘1000人收報271元，升8.49%。

今早及隔晚消息股表現

軟銀：阿里巴巴（9988）額外註冊的ADS不與集團未來的任何交易掛鉤；花旗：阿里註冊ADS，料因轉成港股後ADS數量減少。收報118.8元，升6.83%。

復星旅文（1992）：新年期間Club Med中國營業額增50%，Thomas Cook升1倍。收報13.3元，升4.4%。

小鵬汽車（9868）飈一成，獲調入深港通下的港股通股票名單。收報152.5元，升8%。

據報收緊機師、機組人員隔離規定今日生效。國泰（0293）收報7.02元，升2.63%。

龍光集團（3380）澄清，「更換審計師」屬謠言。見52周低4.28元，收報4.32元，跌1.14%。

小米（1810）雷軍：全面對標iPhone，目標三年內奪國內高端市場第一。收報16.72元，升4.76%。

藥明生物（2269）：兩子公司列入未經核實名單影響微。另，基金股東富達1月尾減持藥明康德0.99%股權，套現8117萬。股份今復牌。收報61.6元，跌1.04%。

牛氣母企嚐高美集團（8371）上季多賺33%，首三季多賺1.6倍。收報0.86元，跌4.44%。

廣汽（2238）1月銷量升9.1%，新能源汽車銷量升115%。收報8.34元，升6.11%。

保利置業（0119）1月銷售額錄24億人幣。收報2.18元，升0.93%。

方正控股（0418）：北大方正持股將轉至新方正集團，今復牌。收報0.8元，無升跌。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年虧損最多1.65億人幣。收報7.13元，升0.42%。

融信中國（3301）1月銷售額錄65億人幣，按年跌近五成。收報3.17元，升2.26%。

破頂股表現

金融股破頂，包括，中國財險（2328）創52周高，見8.04元，收報8.04元，升4.15%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，收報32.5元，升1.56%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升0.32%；匯控（0005）創52周高，見59.55元，收報59.3元，升0.85%；交行（3328）創52周高，見5.44元，收報5.44元，升0.74%。

其他破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.96元，收報14.44元，跌1.63%；泉峰（2285）創上市新高，見65.4元，收報62.9元，升1.45%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.95元，收報6.84元，升1.48%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.47元，收報1.47元，升2.8%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.79元，收報0.76元，升7.04%；招商局港口（0144）創52周高，見15.5元，收報15.5元，升3.61%；神華（1088）創52周高，見21.75元，收報20.95元，跌3.01%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.83元，收報0.89元，跌4.3%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.82元，收報4元，升1.27%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.6元，收報3.64元，跌4.71%；百勝中國（9987）創上市新低，見341.2元，收報347.4元，跌2.96%；堃博醫療（2216）創上市新低，見5.16元，收報5.16元，跌3.55%；和譽（2256）創上市新低，見5.5元，收報5.7元，跌12.04%；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.139元，收報0.142元，升0.71%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.125元，收報0.126元，跌3.08%；大家樂（0341）見52周低13.16元，收報13.3元，升0.15%；毅德國際（1396）見52周低0.36元，收報0.38元，跌1.3%；松齡（1989）見52周低0.75元，收報0.79元，升2.6%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；易緯集團（3893）見52周低0.1元，收報0.101元，跌5.61%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.179元，收報0.185元，跌8.87%；康龍化成（3759）見52周低88元，收報90.75元，跌5.76%。

異動股

上升異動股，包括，保集健康（1246）收報0.2元，升14.94%；寶光實業（0084）收報0.077元，升14.93%；朝雲集團（6601）收報2.59元，升14.1%；佳兆業資本（0936）收報0.34元，升13.33%；匯聚科技（1729）創52周高，見0.98元，收報0.95元，升13.1%；雅各臣（2633）收報0.81元，升12.5%；固生堂（2273）收報35.5元，升12.16%；毛記葵涌（1716）收報0.5元，升11.11%；第一服務（2107）收報1.12元，升10.89%；凱知樂（2122）收報0.25元，升10.62%；新世紀醫療（1518）收報1.07元，升10.31%。

下跌異動股，包括，和譽（2256）創上市新低，見5.5元，收報5.7元，跌12.04%；旭通（1826）收報0.125元，跌10.71%；企展控股（1808）收報0.045元，跌10%；現代牙科（3600）收報4.25元，跌8.99%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.179元，收報0.185元，跌8.87%；HMVOD（8103）收報1.45元，跌8.81%；遊萊互動（2022）收報0.105元，跌7.89%；歌禮製藥（1672）收報4.61元，跌7.8%；遠東酒店（0037）收報0.63元，跌7.35%；有線（1097）收報0.054元，跌6.9%。

 

其他報道

Mox新設首席數據、資訊保安及創新總監 並委任首席資訊總監

恒大：今年要交樓60萬套

百勝中國屈翠容：對加價取態小心 

豐田第三季營業利潤跌21% 調低年度汽車產量目標

美銀：美聯儲重點遏抑通脹 美股風險或超乎想像

Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金176億 《王者榮耀》重返第一

虛銀PAOB推半年及1年期定存優惠 1年期年利率1.28%

香港寬頻：向前線員工派發快速測試套裝 門店營業時間縮短2小時

The Sandbox伙Ubisoft 將「瘋狂兔子」引入元宇宙

滬指三連升 兩市成交額9318億人幣

永利陳志玲：有1.25萬澳門員工已是公司股東 有信心競投賭牌

中銀：今年客戶封電子利是金額增四成 最大一封10萬元

俄媒：俄羅斯將承認加密資產為貨幣

嗶哩嗶哩向猝死員工家屬致歉 今年將增聘1000人

員工初確 恒生九龍灣優越及優進理財中心暫停服務