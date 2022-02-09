從年輕消費者可持續發展參與度整體排名來看，中國排名第三，僅次於墨西哥和印度。但其在監管需求一項上的排名較低，表明相比其他國家和地區，中國消費者更關註個人責任。大多數中國年輕消費者(60-80%)將轉向可持續的交通和度假方式。他們尤其支持建築能效的提升，特別是住房能效(排名第一)和旅遊(排名第二)。

新興經濟體 Z 世代和千禧一代消費者對可持續發展的參與度明顯高於發達國家消費者。墨西哥、印度和中國具備環保意識的消費者比例最高，他們認為需要加強監管，願意為可持續產品支付溢價，願意購買可持續性更高的產品。與法國、德國和美國的情況正好相反。

調查結果表明，預期未來將擁有電動/混合動力汽車的受訪者比例為63%，比當前的19%高出兩倍有餘。超過50%的中國受訪者表示目前擁有電動或混合動力汽車；緊隨其後的是印度，約佔受訪者人數的29%。其中，新興市場消費者、擁有大學及以上學歷消費者和25-30歲消費群體對購置電動/混合動力汽車的傾向更為明顯。相比之下，在航空出行方式上，消費者偏好的變化速度可能較慢。

瑞信全球ESG（環境、社會和治理）與主題研究主管Eugène Klerk 認為，「一直以來年輕一代對氣候問題的重視程度就遠高於前幾代人。而令人驚訝的是，新興市場消費者的整體環保參與度似乎要高於發達市場消費者」。

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