此外，根據澳門《商訊》英文版報道指，引述美國拉斯維加斯的協彩業工會IUOE（營運工程師國際聯盟）的聲明指，因應太陽城在東亞地區作為賭團代理，並且有招攬貴賓賭客到專屬的貴賓廳下注，加上不時有報道指，該等賭廳捲入有組織罪行及洗錢活動的報道，因此足以提醒美國官方有需要跟進以當地為基地的賭場之海外營運，尤其那些與太陽城有關的活動，並請求聯邦、司法部、國務院、財政部及白宮國家安全委員會等介入。IUOE過往亦曾在2012年左右發起踢爆網，公開調查賭廳集團的紀錄，引起在港傳媒關注，但是最後不了了之。

其他報道

瑞信：調查顯示新興經濟體Z世代在環保意識高於成熟地區

升幅擴大 恒指收市升500點 科指升穿20天線 齊見逾兩周高

Mox新設首席數據、資訊保安及創新總監 並委任首席資訊總監

恒大：今年要交樓60萬套

百勝中國屈翠容：對加價取態小心

豐田第三季營業利潤跌21% 調低年度汽車產量目標

美銀：美聯儲重點遏抑通脹 美股風險或超乎想像

Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金176億 《王者榮耀》重返第一

虛銀PAOB推半年及1年期定存優惠 1年期年利率1.28%

香港寬頻：向前線員工派發快速測試套裝 門店營業時間縮短2小時

The Sandbox伙Ubisoft 將「瘋狂兔子」引入元宇宙

滬指三連升 兩市成交額9318億人幣

永利陳志玲：有1.25萬澳門員工已是公司股東 有信心競投賭牌

中銀：今年客戶封電子利是金額增四成 最大一封10萬元

俄媒：俄羅斯將承認加密資產為貨幣