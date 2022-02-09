繼拉斯維加斯金沙表示，已於去年尾終止與3家首要博彩推廣人（俗稱中介人、叠碼）的協議之後，另一賭股新濠國際（0200）旗下新濠博亞上載至美國SEC的公告亦指，該集團旗下新濠影匯原先將貴賓博彩轉碼營運業務延期到今年12月底，並有權在30日前通知下叫停。最新安排是，該集團已於去年12月全面叫停影匯內所有博彩推廣人協議。
此外，根據澳門《商訊》英文版報道指，引述美國拉斯維加斯的協彩業工會IUOE（營運工程師國際聯盟）的聲明指，因應太陽城在東亞地區作為賭團代理，並且有招攬貴賓賭客到專屬的貴賓廳下注，加上不時有報道指，該等賭廳捲入有組織罪行及洗錢活動的報道，因此足以提醒美國官方有需要跟進以當地為基地的賭場之海外營運，尤其那些與太陽城有關的活動，並請求聯邦、司法部、國務院、財政部及白宮國家安全委員會等介入。IUOE過往亦曾在2012年左右發起踢爆網，公開調查賭廳集團的紀錄，引起在港傳媒關注，但是最後不了了之。
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