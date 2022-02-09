福特汽車首席執行官Jim Farley表示，採取上述做法的經銷商將承擔一些後果，包括失去未來車型的供應。以汽車行業慣例，汽車發往經銷商處時，汽車製造商會設訂製造商的建議零售價（MSRP）。經銷商並非必須遵守這些價格標準，但按照商業規範這一直是通常的做法和期望。

Jim Farley表示，福特汽車已經確定，在其美國銷售網絡的約3000家經銷商中，約有10%的經銷商實際售價高於標價。Jim Farley還表示，如果該經銷商不停止這種做法，公司計劃採取懲罰性措施，減少向他們發送熱門車型數量。

在上月致經銷商的一封信中，通用汽車也表示，可能針對一小部分不良行為者採取行動，這些經銷商以「遠高於」該公司設定的標價銷售或租賃汽車。通用汽車稱，可能決定暫停部分向這些經銷商的發貨。

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