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惠譽：今年香港增長預期降至1.5% 料動態清零至少至2023年

因應近日新冠肺炎疫情個案急增，政府昨日再公布收緊防疫措施，評級機構惠譽公布，因應Omicron變種病毒爆發，將今年香港經濟增長預測，由3%下調至1.5%，在惠譽有評級的120個經濟體中排行110，為增長最弱的一組。該行預計至2023年前，香港實質GDP不會超越2018年爆發反修例運動和疫情前的水平。

 

惠譽指，該行在去年12月進行預測時，預期本港低本地個案將會持續，為與內地免檢疫通關創造條件，利好香港旅遊和休閒行業。不過鑑於最近的事態發展，至少在短期內以上假設很多都不再可行。

去年香港經濟增長反彈至6.4%，惠譽指香港作為物流樞紐和全球貿易中介，得益於強勁外部需求，不過由於預計今年外地需求將逐漸正常化，加上香港的航空和船運因航班禁令和嚴格檢疫要求受影響，令以上利好趨勢或不太可能在今年持續。

香港跟隨內地「動態清零」政策，惠譽預期會至少持續至2023年，即使現時疫情消退，清零策略或令政府日後需因應疫情，間歇地收緊和放鬆對公共聚會和娛樂場所的限制，影響中斷零售和服務行業。

政府早前以第一劑新冠疫苗接種率達到9成為目標，屆時考慮以疫苗通行證，調整社交距離措施，不過惠譽指這尚不確定能否令香港防疫政策如全球趨勢般，轉向視為地方性流行病（endemic）。該行指，內地疫苗接種率已有約九成，但現在沒有跡象表明轉變防疫政策。《人民日報》早前發文指，香港不應放棄動態清零。

政府公布將尋求向立法會撥款注入防疫基金，惠譽認為支持措施幾乎肯定會延遲香港回到平衡預算，不過由於財政儲備目前佔 GDP約三成，額外的支持開支不太可能影響香港的評級。該行目前給予香港「AA-」評級，前景為「穩定」，於2021年4月確認。

 

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