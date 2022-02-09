文章日期：2022年2月9日 17:37
小鵬汽車（9868）獲納入港股通，今天收升8%至152.5元。小鵬美股（美：XPEV）盤前延續升勢，暫漲5.03%。
新能源汽車股普遍做好，蔚來（美：NIO）和理想（美：LI）升逾2%，通用汽車（美：GM）、福特（美：F）和特斯拉（美：TSLA）升逾1%。
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