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通用汽車據報增電動貨車及SUV產量6倍 今明兩年目標交付40萬輛電動車

據路透社引述供應商資料報道，美國汽車大廠通用汽車（美﹕GM）將電動車及多功能運動車產量目標較原本計劃大升6倍。據通用汽車與供應商分享細節表明，通用汽車計劃今年將其電動貨車及配備新電池的電動Cadillac SUV增加到4.6萬輛，而此前原本計劃今年僅生產7000輛大增5.6倍。

同時，據消息人士透露，通用汽車向供應商表示，其電動版Hummer今年產量目標為2.1萬輛，較原有產量目標只有3800輛大增4.5倍。而Cadillac Lyriq 電動SUV又將加大今年產量目標至2.5萬輛，較原先的3200輛大增6.8倍。

通用汽車周二發布的聲明提及，公司已經宣布電池和組裝產能投資，公司2025年底在北美擁有超過100萬輛電動汽車產能，團隊致力加快推出所有電動汽車，目標是在今年和明年在北美共交付40萬輛電動汽車，並預計在未來的5年內取代特斯拉（美﹕ TSLA ）成為美國最大的電動車銷售商。

事實上，通用汽車此舉不僅是響應消費者的需求，更多的是應對長期競爭對手福特汽車（美﹕F）的競爭壓力。如福特計劃至2023年提升電動車產能至60萬輛；與此同時，電動車巨頭特斯拉正準備在美國德州的第二間廠房開始組裝生產。美國電動汽車初創公司Rivian（美：RIVN）和Lucid （美：LCID）亦加快推出其輕便客貨車和高端房車。

 

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