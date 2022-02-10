美股上升，港股ADR升230點或0.92%，報25060點，夜期升200點或0.81%，報25031點，夜期高水201點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.62%，折合報490.63元；阿里巴巴（9988）升3.71%，折合報123.2元；美團（3690）升2.49%，折合報234.91元；匯控（0005）跌0.67%，折合報58.9元；建行（0939）升0.08%，折合報6.17元。
道期現升0.137%；標期現跌0.03%；納期現跌0.08%。美國10年期債息現跌0.13%或0.0026厘，報1.9389厘；日股現升1.03%，韓股現升0.7%，澳股現升0.48%。
中芯國際（0981）公布業績。
美高梅中國（2282）母公司公布數據，美高梅中國去年轉虧為盈，由LBITDA 13.71億，轉為EBITDA 3.89億元。
宏利（0945）全年核心盈利升26%，派息0.33加元。
保誠（2378）：執行總裁，Mike，Wells擬於3月底退任。
花樣年（1777）澄清寧波公司買家為廣州國資發展基金。
長和（0001）旗下新加坡上市的和記港口信託公布去年純利增1倍，每單位末期息8仙。
保利協鑫（3800）公布，擬赴內地上市，進行可行研究。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmal疫下訂單大增，稱急聘逾百前線員工。
綠城集團（3900）1月合同銷售額跌逾15%。
中糧家佳康（1610）收上月豬肉平均售價按年跌近六成。
陽光100中國（2608）1月合同銷售額按年跌60%。
合景泰富（1813）1月預售額按年跌逾38%。
國泰（0293）三度延遲派付政府優先股股息。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞：影匯已於去年12月終止叠碼業務營運。
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