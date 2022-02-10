合資公司將持有5個位於澳洲悉尼及墨爾本核心地段的優質辦公室項目，該物業組合繼續由澳洲頂尖房地產投資管理公司Investa管理。

物業位於澳洲主要門戶城市悉尼及墨爾本的核心商業區，包括位於悉尼的126 Phillip Street、388 George Street、151 Clarence Street及347 Kent Street，以及墨爾本的567 Collins Street。IGO現在及日後將繼續由Investa管理。Investa是澳洲著名的一站式房地產投資管理公司，專長於管理辦公室項目。

領展指，收購事項有助於領展現有投資組合的地域及資產多元化，與領展位於澳洲之其他收購事項相輔相成，符合目前領展的投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產。管理人認為收購事項符合基金單位持有人之最佳利益。

領展指，目標投資組合出租率為92.6%，加權平均租約屆滿期超過5.8年。此外，年度租金上漲約4%已考慮在內，或可減輕租賃期限內通脹之影響。

領展行政總裁王國龍表示，「IGO是近年在澳洲市場放售的最優質辦公室物業組合之一。我們很高興能夠與兩個於澳洲具有豐富經驗和廣泛網絡的集團合作，這將有助領展進一步擴大在澳洲的業務版圖。澳洲經濟抗逆力強，而我們這次投資於澳洲其中一個最優質及具規模的辦公室物業組合，符合我們『2025願景』所規劃的增長戰略，藉多元發展及在區內優化投資組合，相信可推動領展業務再創佳績」。

Oxford Properties 澳洲項目主管 Alec Harper表示，「Oxford Properties看好澳洲的長遠前景，將把今次交易中所得的資金重新配置到旗下澳洲主要辦公室的開發計劃及建後出租項目」。

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