恒指今早高開220點或0.89%，報25050點，是去年11月22日25099.95點後最高；開市成交金額32億元；國指今早高開95點或1.1%，報8818點。恒生科技指數開市報5721點，升1.52%。「ATM」推高大市，匯控（0005）、藥明生物（2269）、中石化（0386）向下，拖低恒指較多。恒指20天線(24352.16點)向上逼近100天線(24420.7點)；科指升穿50天線(5704.43點)。
藍籌47隻升，6隻下跌，11隻無升跌。信義光能（0968）升4.35%，報13.92元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.52%，報60.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報44.55元，升14.97%；跌幅最大的是快手（1024）開市報94.35元，跌0.32%。
領展（0823）斥33億與Oxford，Properties組合資，擁5澳洲辦公室項目。開市報68.5元，升0.29%。
美高梅中國（2282）去年扭虧，EBITDA，3.89億，第四季收入按年跌57%。開市報5.66元，升0.89%。
中芯國際（0981）公布業績。開市報19.74元，升1.23%。
美高梅中國（2282）母公司公布數據，美高梅中國去年轉虧為盈，由LBITDA 13.71億，轉為EBITDA 3.89億元。開市報5.66元，升0.89%。
宏利（0945）全年核心盈利升26%，派息0.33加元。開市報163.5元，升0.31%。
保誠（2378）：執行總裁，Mike，Wells擬於3月底退任。開市報132.1元，升0.69%。
花樣年（1777）澄清寧波公司買家為廣州國資發展基金。無成交，報0.31元。
長和（0001）旗下新加坡上市的和記港口信託公布去年純利增1倍，每單位末期息8仙。開市報58.4元，升2.64%。
保利協鑫（3800）公布，擬赴內地上市，進行可行研究。開市報2.7元，升8.43%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmal疫下訂單大增，稱急聘逾百前線員工。開市報8.4元，升1.33%。
綠城集團（3900）1月合同銷售額跌逾15%。開市報12.94元，無升跌。
中糧家佳康（1610）收上月豬肉平均售價按年跌近六成。開市報3.58元，跌0.56%。
陽光100中國（2608）1月合同銷售額按年跌60%。無成交，報0.4元。
合景泰富（1813）1月預售額按年跌逾38%。開市報4.19元，升1.95%。
國泰（0293）三度延遲派付政府優先股股息。開市報7.04元，升0.28%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞：影匯已於去年12月終止叠碼業務營運。無成交，報9.45元。
破頂股包括，中國財險（2328）創52周高，見8.1元，開市報8.1元，升0.75%；招商局港口（0144）創52周高，見15.52元，開市報15.52元，升0.13%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，開市報32.5元，無升跌；中國建築（3311）創52周高，見10.5元，開市報10.5元，升1.16%；中國建築興業（0830）創52周高，見1.96元，開市報1.96元，升0.51%。
異動股
上升異動股，包括，萬國數據（9698）開市報44.55元，升14.97%；保利協鑫（3800）開市報2.7元，升8.43%；再鼎醫藥（9688）開市報417.4元，升7.47%；百勝中國（9987）開市報367元，升5.64%；嗶哩嗶哩（9626）開市報285元，升5.17%；明源雲（0909）開市報17.72元，升4.73%；信義光能（0968）開市報13.92元，升4.35%；寶尊電商（9991）開市報33.95元，升4.3%；裕承科金（0279）開市報0.226元，升4.15%。
下跌異動股，包括，宏安地產（1243）開市報0.077元，跌3.75%；朗詩（0106）開市報0.27元，跌3.57%；藥明生物（2269）開市報60.05元，跌2.52%；時代天使（6699）開市報160元，跌2.26%；五礦地產（0230）開市報0.88元，跌2.22%；東莞農商行（9889）開市報7.53元，跌2.21%；康龍化成（3759）開市報88.95元，跌1.98%；中國心連心化肥（1866）開市報5.92元，跌1.66%；和鉑醫藥（2142）開市報4.85元，跌1.62%；深圳控股（0604）開市報1.87元，跌1.58%。
其他報道
領展斥33億與Oxford Properties組合資 擁5澳洲辦公室項目
美高梅中國去年扭虧 EBITDA 3.89億 第四季收入按年跌57%