Visa於去年12月訪問香港、新加坡、加拿大等地共2250間少於100名員工的小型企業；以及各地共500名消費者。調查發現，有94%受訪香港小微型企業對自身業務的前景感到樂觀，比全球平均值90%為高，亦在各地中排名第二。另有約56%受訪香港消費者預計，今年將會更頻繁使用數碼支付；只有 2%消費者稱會減少使用。

至於未來市場發展，儘管有77%受訪小微型企業表示進行跨境商貿對企業帶來某程度上的挑戰，但仍有75%有關企業預計今年將出口更多產品和服務至其他地區。在支付層面方面，有96%本地小微型企業皆表示在接收及處理外地的跨境支付遇到困難，較全球平均水平的74%為高，並與阿聯酋位列首位，其次是錄得92%的新加坡。

此外，有92%本地小微型企業預計會在10年內完成全面數碼支付轉型，當中已有7%實現無現金支付。相關受訪企業中，有34%稱計劃接受虛擬貨幣等數碼貨幣付款。另擁有線上業務的小微型企業中，有97%指網上營銷令為受疫情打擊的生意帶來生機；惟有92%本地小微型企業均表示與較新穎及擁有先進技術的線上商戶競爭會感到壓力。

消費者方面，有90%本地消費者計劃今年繼續跨境購物，甚或比現在更多，與全球平均81%為高。另有68%消費者預計在未來10年內以無現金支付，當中包括10%已經採用無現金支付的消費者；受訪者認為數碼支付的最大好處為方便（54%）、令網購更便捷（51%）及減少身體接觸（38%）。

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