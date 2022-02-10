1月底，廣義貨幣（M2）餘額243.1萬億元，同比增長9.8%，增速分別比上月底和上年同期高0.8個和0.4個百分點。狹義貨幣（M1）餘額61.39萬億元，同比下降1.9%，剔除春節錯時因素影響，M1同比增長約2%。流通中貨幣（M0）餘額10.62萬億元，同比增長18.5%。當月淨投放現金1.54萬億元。

初步統計，2022年1月底社會融資規模存量為320.05萬億元，同比增長10.5%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為195.71萬億元，同比增長11.6%。1月底對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.1%，同比高0.6個百分點。初步統計，2022年1月社會融資規模增量為6.17萬億元，比上年同期多9842億元。

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