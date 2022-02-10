至於去年第四季，集團純利錄得5.34億美元（約41.55億港元），較去年同期2.57億美元上漲1.07倍。季內收入達15.8億美元，按年升61.1%；毛利率則增至35%，創單季新高。

此外，集團對今年首季增長指引，預計季度收入環比增長15%至17%，而毛利率則介乎於36%至38%。

管理層指，去年全球缺芯潮和對本土、在地製造的強大需求屬集團難得機遇，惟實體清單限制為集團帶來發展設置了眾多障礙。至於今年産能全綫緊缺逐步轉入結構性緊缺，而集團多年積累下來的産品平台和産能集中在産業的結構性缺口；基於外部環境相對穩定的前提下，集團預料，全年銷售收入增速會好於代工業平均值，毛利率將高於去年水平。爲了持續推進已有老廠擴建及三個新廠項目，今年依然是投資高峯期，資本開支預計約爲50億美元，産能增量預計高於去年。

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