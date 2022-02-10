據入稟狀指，原告寶力科技指控4名被告從2019年開始，不與原告合作，包括未有向負責人適當告知或定期更新有關We Fly的業務、運營、財務狀況和進展，以及未能向說明所有賬簿和記錄以及We Fly的財務信息，以致原告遭受有關財務業績方面的重大和不當延誤。截至2020年2月，原告和亞洲聯盟仍無法在We Fly的註冊辦事處對其進行任何現場審計。

其後在現場審計的過程中，原告通過一系列關聯方合同或資金轉移中，發現3名被告挪用了逾1546萬元款項，涉事公司包括Eastrip Travel和U2 Free，而第一被告作為公司創始人成員兼董事卻對不當行為視而不見，未能或忽視干預或糾正，因此認為第一被告與其餘3名被告承擔連帶賠償責任，以賠償原告遭受的損失。

寶力科技前稱御濠娛樂，該公司於2017年3月收購其75%股權，成為大股東；至2020年3月愛飛宣告無力還債清盤。

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