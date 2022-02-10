泰加指，自今年1月7日起，獨董人數已少於上市規則所訂的最少3人，只餘兩人。緊隨艾秉禮離世後，獨董人數繼而減至僅1名，同時沒有獨董具備上市規則所要求具備適當資格或會計或相關財務管理專業知識。獨董人數亦少於上市規則所定，要佔董事會人數三分之一。審核委員會人數亦減至1人。艾秉禮任職的審核委員會主席及提名委員會主席一職則懸空。其將確保在自1月7日起3個內內，盡快委任合適人選，並將適時作出進一步公告。其股份將繼續停牌，直至另行通知。

安山則稱，緊隨艾秉禮辭世後，薪酬委員會及提名委員會並非大多數由獨董組成，致不符合上市規則規定。審核委員會成員人數亦減至2人。其正在物色合適人選，以填補空缺，並確保在2月6日起計三個月內委任合適人選。

菲律賓、印尼混血的艾秉禮在港出生，早於60年代尾已從事電腦程式工作，並在80年代出任安達信會計師事務所合夥人，更一度借調至聯交所發展中央結算系統，更在1990年之前出任德勤會計師行合夥人。他早在證券買賣及銀行業界聞名，並積逾50年經驗，他在港為金旭證券創辦人兼董事總經理，亦為香港證券業協會永遠名譽會長，亦在菲律賓Tri-State Securities Inc出任董事，更曾經出任哈薩克主權基金Samruk Kazyna行政總裁及管理委員會主席顧問。