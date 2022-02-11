道指曾跌最多1.87%，是1月25日後最大跌幅；標指曾跌最多2.24%，是2月3日後最大跌幅；納指曾跌最多2.57%，是2月3日後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌526點，跌幅1.48%，報35241點。標普500指數收跌83點，跌幅1.82%，報4504點。納斯達克綜合指數收跌304點，或2.11%，報14185點。

聯合健康保險跌2.28%，報486.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低75點，而迪士尼，升3.35%，報152.16元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報172.12元，跌2.35%，谷歌母公司Alphabet收市報2772.4元，跌2.09%，亞馬遜收市報3180.07元，跌1.35%，Facebook收市報228.07元，跌1.69%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報472點。德國DAX指數收漲0.06%，報15490點；法國CAC 40指數跌0.42%，報7101點；英國富時100指數收漲0.38%，報7672點。