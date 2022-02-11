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港股ADR跌83點 夜期高水32點 美期亞股向下 美10年債息2.029厘

美股下跌，港股ADR跌83點或0.34%，報24841點，夜期跌34點或0.14%，報24956點，夜期高水32點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.27%，折合報478.25元；阿里巴巴（9988）跌1.11%，折合報120.85元；美團（3690）跌1.1%，折合報230.43元；匯控（0005）升0.5%，折合報59.05元；建行（0939）跌0.06%，折合報6.16元。

道期現跌0.458%；標期現跌0.48%；納期現跌0.48%。美國10年期債息現升4.52%或0.0879厘，報2.0294厘；日股休市，韓股現跌1.22%，澳股現跌1.15%。

今日焦點股份可留意：

泰加保險（6161）及安山金控（0033）宣布，獨董艾秉禮去世，泰加董事會僅餘一名獨董。

合生創展（0754）上月賣樓收入增6%，惟平均每方米售價大跌45%。

愛飛旅遊母企寶力科技（0164）入稟控告4名前董事，索償637萬元。

中芯國際（0981）去年純利倍增至312億，料今年首季收入升最多17%。

雅居樂（3383）1月預售額跌33%，禹洲（1628）跌41.9%。

匯控（0005）2月22日開董事會，審議派發去年第二次股息。

中海外（0688）1月銷售額跌45%，中海宏洋（0081）跌31%，上坤（6900）跌52%。

吉利（0175）1月銷量跌6%，純電動車升6.4倍，極氪按月少7%，幾何升3.9倍。

金地商置（0535）1月銷售升26%，金茂（0817）、銀城（1902）、港龍中國地產（6968）跌逾50%。

華潤電力（0836）料去年純利跌最多八成。

 

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