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恒指低開87點 20天線逼近100天線 恒生、中行破頂

恒指今早低開87點或0.35%，報24837點，成交金額34億元；國指今早低開32點或0.38%，報8757點。恒生科技指數開市報5619點，跌0.83%。

藍籌19隻升，32隻下跌，13隻無升跌。潤地（1109）升3.03%，報40.85元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.46%，報55.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報20.2元，升2.75%；跌幅最大的是網易（9999）開市報160.2元，跌2.67%。

恒指20天線(24400.75點)逼近100天線(24412.79點)；科指跌穿20天線(5635.72點)。

騰訊（0700）增持滴滴，分析稱互聯網監管周期可能已經結束。騰訊（0700）開市報478.8元，跌1.16%；阿里巴巴（9988）開市報120.4元，跌1.47%；美團（3690）開市報228.2元，跌2.06%。

泰加保險（6161）及安山金控（0033）宣布，獨董艾秉禮去世，泰加董事會僅餘一名獨董。泰加保險停牌。安山金控（0033）無成交，報1.42元。

合生創展（0754）上月賣樓收入增6%，惟平均每方米售價大跌45%。無成交，報16.88元。

愛飛旅遊母企寶力科技（0164）入稟控告4名前董事，索償637萬元。無成交，報0.335元。

中芯國際（0981）去年純利倍增至312億，料今年首季收入升最多17%。開市報20.2元，升2.75%。

雅居樂（3383）1月預售額跌33%，禹洲（1628）跌41.9%。雅居樂開市報4.6元，升3.37%。禹洲（1628）開市報0.71元，無升跌。

匯控（0005）2月22日開董事會，審議派發去年第二次股息。開市報59.1元，升0.6%。

中海外（0688）1月銷售額跌45%，中海宏洋（0081）跌31%，上坤（6900）跌52%。中海外創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升0.62%。中海宏洋（0081）開市報4.97元，跌0.4%。上坤（6900）無成交，報2.35元。

吉利（0175）1月銷量跌6%，純電動車升6.4倍，極氪按月少7%，幾何升3.9倍。開市報17.28元，跌0.69%。

金地商置（0535）1月銷售升26%，金茂（0817）、銀城（1902）、港龍中國地產（6968）跌逾50%。金地商置開市報0.9元，無升跌。金茂（0817）開市報3.05元，升1.67%。銀城（1902）無成交，報3.61元。港龍中國地產（6968）無成交，報4.53元。

華潤電力（0836）料去年純利跌最多八成。開市報20.1元，跌3.13%。

破頂股表現

破頂股包括，長建（1038）創52周高，見50.25元，開市報50.25元，升0.3%；恒生（0011）創52周高，見167.3元，開市報167.3元，升1.46%；中行（3988）創52周高，見3.18元，開市報3.18元，無升跌；中海外（0688）創52周高，見24.5元，開市報24.5元，升0.62%；金山工業（0040）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，升2.41%；香港小輪（0050）創52周高，見8.2元，開市報8.2元，無升跌；中國建築興業（0830）創52周高，見2.04元，開市報2.04元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，旭輝（0884）開市報5.95元，升5.68%；百勝中國（9987）開市報395.8元，升4.99%；碧桂園服務（6098）開市報53.95元，升4.66%；世茂集團（0813）開市報6.8元，升4.45%；中國飛鶴（6186）開市報11.5元，升4.17%；新城發展（1030）開市報5.81元，升3.75%；太平洋航運（2343）開市報3.95元，升3.67%。

下跌異動股，包括，藥明康德（2359）開市報90.7元，跌4.98%；藥明生物（2269）開市報55.7元，跌4.46%；和譽（2256）平上市低位5.5元，開市報5.5元，跌4.35%；信達生物（1801）開市報32.8元，跌3.95%；騰盛博藥（2137）開市報15元，跌3.85%；珠江鋼管（1938）開市報0.265元，跌3.64%；小鵬汽車（9868）開市報151.5元，跌3.63%；中國宏橋（1378）開市報10.16元，跌3.61%；康諾亞（2162）開市報27元，跌3.4%。

 

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