時代中國（1233）現報3.48元，升8.07%；富力（2777）現報4.11元，升6.75%；世茂集團（0813）現報6.94元，升6.61%；奧園（3883）現報1.84元，升6.36%；寶龍地產（1238）現報4.68元，升5.41%；合景泰富（1813）現報4.66元，升5.19%；融創（1918）現報11.24元，升4.85%；

恆大（3333）現報1.81元，升2.84%。

21世紀經濟報導記者從業內人士處獲悉有關意見，並了解到，該文件與1994年發布的《城市商品房預售管理辦法》中的相關規定最大不同之處在於明確對預售資金的規定進行了全國統一，進而有利於規範預售資金的使用，夯實地方相關部門的監管責任。

最新文件明確預售資金監管額度由市、縣級住房城鄉建設部門根據項目合同、工程造價等核定，以確保項目竣工所需資金，達到監管額度之後的剩餘資金則可以由房企提取使用。

在知名房企事件之後，部分地方政府對於預售資金存在過度監管的問題，上述文件將對這些行為進行矯正，有利於幫助一些資金面臨困難的房企緩解資金流狀況。

從各地實際情況來看，部分地區對預售資金進行全額監管，部分地區是重點資金監管，知名房企事件之後出現了預售資金0撥付的情況。最新文件將預售資金進行全國統一規定後，預計部分地區執行過嚴的情況將會有所改善，釋放出部分資金。

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