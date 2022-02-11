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景順趙耀庭：美通脹將緩和 經濟可能顯著放緩

美國通脹見40年高，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，全年通脹將趨於緩和，但經濟可能顯著放緩，仍然看好股票，具有定價能力和更高收益可見度的優質企業可能會跑贏大市。

趙耀庭表示，美國一月份消費者物價再次上漲，令通脹壓力在年初開始緩解的希望破滅。美國一月份消費者物價指數（CPI）上升0.6%，過去一年的總體 CPI 上升7.5%，這是自 1982年以來的最高水平，上漲主要受服務（租金、醫療服務）和商品（二手車和服裝）價格推動所致。

趙耀庭表示，現時商業周期的風險有所提高。周期不會自行結束，而是政策收緊的結果。在實際收益率上升和信貸利差擴大的推動下，預計金融狀況將收緊，儘管從寬鬆的水平開始。對通脹的展望是，在基數效應和消費者需求放緩的推動下，全年通脹將趨於緩和，但顯然對這預期的風險正在上升。

趙耀庭表示，隨著美聯儲收緊政策以及消費者應對食品價格上漲和房租成本上漲，經濟可能顯著放緩。在周期的放緩階段，仍然看好股票，但意識到在政策不確定性下波動性將持續存在，回報變得更加溫和，股票指數的波動範圍將變得更加極端。隨著金融環境收緊，具有定價能力和更高收益可見度的優質企業可能會跑贏大市。

趙耀庭表示，通脹和美聯儲收緊政策加速了商業周期的結束。仍然相信基本情景將會實現，即通脹壓力將隨著消費者需求放緩而緩解，供應鏈挑戰將隨著工人重返工作崗位而消退。然而，意識到出現「持續通脹」情景的可能性已經上升，即各國央行過於激進地收緊政策並阻礙經濟增長。

 

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