恒指向上，半日升19點或0.08%，報24943點，成交金額708億元；國指升30點或0.35%，報8820點。恒生科技指數收報5638點，跌0.49%。
「ATMX」偏軟，阿里巴巴（9988）跌0.16%，收報122元；騰訊（0700）跌0.91%，收報480元；美團（3690）跌1.12%，收報230.4元；小米（1810）跌0.24%，收報16.78元。
藍籌方面，海底撈（6862）升4.92%，收報20.25元，是表現最好藍籌；石藥（1093）跌4.79%，收報9.35元，是表現最弱藍籌。
預售金監管現改善訊號，內房股與物管股齊升。潤地（1109）升2.52%，收報40.65元；碧桂園（2007）升1.62%，收報6.9元；中海外（0688）升3.08%，收報25.1元；恒大（3333）收報1.84元，升4.55%；萬科（2202）收報21.4元，升4.39%；融創（1918）收報11.4元，升6.34%；世茂集團（0813）收報6.83元，升4.92%。
物管股亦強勢，碧桂園服務（6098）收報53.55元，升3.88%；雅生活服務（3319）收報17.3元，升2%；世茂服務（0873）收報7.25元，升2.98%；恒大物業（6666）收報2.88元，升2.49%；融創服務（1516）收報9.91元，升8.07%；合景悠活（3913）收報3.99元，升8.13%。
生物科技股繼續下跌，藥明系捱沽。子公司被美國列入未經核實名單的藥明生物（2269）半日走低，收報55.55元，跌4.72%；藥明康德（2359）收報89.45元，跌6.29%。