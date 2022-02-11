moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

恒指半日升19點 內房物管股發力 藥明系續捱沽

恒指向上，半日升19點或0.08%，報24943點，成交金額708億元；國指升30點或0.35%，報8820點。恒生科技指數收報5638點，跌0.49%。

「ATMX」偏軟，阿里巴巴（9988）跌0.16%，收報122元；騰訊（0700）跌0.91%，收報480元；美團（3690）跌1.12%，收報230.4元；小米（1810）跌0.24%，收報16.78元。

藍籌方面，海底撈（6862）升4.92%，收報20.25元，是表現最好藍籌；石藥（1093）跌4.79%，收報9.35元，是表現最弱藍籌。

預售金監管現改善訊號，內房股與物管股齊升。潤地（1109）升2.52%，收報40.65元；碧桂園（2007）升1.62%，收報6.9元；中海外（0688）升3.08%，收報25.1元；恒大（3333）收報1.84元，升4.55%；萬科（2202）收報21.4元，升4.39%；融創（1918）收報11.4元，升6.34%；世茂集團（0813）收報6.83元，升4.92%。

物管股亦強勢，碧桂園服務（6098）收報53.55元，升3.88%；雅生活服務（3319）收報17.3元，升2%；世茂服務（0873）收報7.25元，升2.98%；恒大物業（6666）收報2.88元，升2.49%；融創服務（1516）收報9.91元，升8.07%；合景悠活（3913）收報3.99元，升8.13%。

生物科技股繼續下跌，藥明系捱沽。子公司被美國列入未經核實名單的藥明生物（2269）半日走低，收報55.55元，跌4.72%；藥明康德（2359）收報89.45元，跌6.29%。