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網購平台「HOME+」 推338元5人份 華大基因快速測試套裝

香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流等行業領導者支持的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）公布，由即日起以優惠價338元，發售BGI 華大基因 COVID-19快速抗原檢測試劑盒，每盒有5人份量。