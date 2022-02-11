文章日期：2022年2月11日 15:59
香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流等行業領導者支持的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）公布，由即日起以優惠價338元，發售BGI 華大基因 COVID-19快速抗原檢測試劑盒，每盒有5人份量。
客戶可到HOME+網站選購有關產品，結賬前輸入優惠碼「TESTKIT200」即可，售完即止。
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