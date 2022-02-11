美通脹數據創40年高，引發隔晚美股急挫，10年期債息亦曾升穿2厘水平，恒指今早低開87點，曾升33點，最多跌191點，午後美期、亞股續跌，美債息回至2厘樓下，恒指收市競價時段後跌幅進一步收窄至17點，全日高低波幅225點。成交金額回升。受惠加息，友邦（1299）、匯控（0005）撐市；騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。
恒指收市跌17點或0.07%，報24906點，成交金額1392億元，較上日增加7.83%；國指跌5點或0.06%，報8784點。恒生科技指數收報5597點，跌1.23%。
藍籌33隻升，29隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升4.4%，收報20.15元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.99%，收報9.33元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報31.5元，升5.35%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報58.1元，跌4.91%。
恒指10天線(24359.26點)、20天線(24404.22點)向上逼近100天線(24413.48點)；科指守住10天線(5513.63點)，20天線(5634.57點)得而復失，受制於50天線(5693.31點)
北水南下合計淨流出3.92億元，較上日增加556.91%，連續第2日流出，累計流出4.52億元，對上一次連續2日淨流出是2022年1月4日。南水北上合計淨流入10.05億元人民幣，較上日減少77.77%，連續第3日流入，累計流入60.1億元。
恒指本周累升1.36%或333點，連升第2周，對上一次連升2周，是2021年12月31日；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升11.03%，其次為海底撈（6862）及萬洲（0288），分別升10.96%及9.9%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌28.72%，其次為舜宇（2382）及瑞聲（2018），分別跌8.2%及3.49%。
國指本周累升2.33%或200點，連升第2周，對上一次是1月21日；本周表現最佳的是融創中國（1918），累升14.02%，其次為碧桂園服務（6098）及海底撈（6862），分別升11.03%及10.96%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌8.2%，其次為京東健康（6618）及華潤啤酒（0291），分別跌7.27%及2.95%。
科指本周累升0.28%或15點，連升第2周，對上一次是1月21日；本周表現最佳的是攜程（9961），累升13.17%，其次為眾安在綫（6060）及嗶哩嗶哩（9626），分別升11.9%及11.39%。而表現最差的是海爾智家（6690），累跌8.36%，其次為舜宇（2382）及京東健康（6618），分別跌8.2%及7.27%。
中銀香港（2388）：投入500億元信貸源協助疫下企業貸款。創52周高，見32.5元，收報32.45元，升1.09%。
騰訊（0700）否認增持滴滴，只是早前公司未有公布。今早報道指，騰訊增持滴滴，分析稱互聯網監管周期可能已經結束。收報477元，跌1.53%。
不贖回永續債，正榮地產（6158）午後暴瀉81%，集團澄清傳聞不實。創上市新低，見0.68元，收報1.23元，跌66.39%。正榮服務（6958）亦曾挫逾84%，創上市新低，見0.52元，收報1.73元，跌57.7%。
小米（1810）獲拍攝專利授權，可拍出質量較佳月亮相片。收報16.6元，跌1.31%。
據報統一全國預售資金規定，釋放資金。內房股普遍向上，奧園（3883）收報1.86元，升7.51%；富力（2777）收報4.13元，升7.27%；合景泰富（1813）收報4.72元，升6.55%；恒大（3333）收報1.8元，升2.27%；融創（1918）收報10.98元，升2.43%；世茂集團（0813）收報6.7元，升2.92%。
泰加保險（6161）及安山金控（0033）宣布，獨董艾秉禮去世，泰加董事會僅餘一名獨董。泰加保險停牌。安山金控（0033）收報1.6元，升12.68%。
合生創展（0754）上月賣樓收入增6%，惟平均每方米售價大跌45%。收報16.72元，跌0.95%。
愛飛旅遊母企寶力科技（0164）入稟控告4名前董事，索償637萬元。收報0.33元，跌1.49%。
中芯國際（0981）去年純利倍增至312億，料今年首季收入升最多17%。收報20.15元，升2.49%。
雅居樂（3383）1月預售額跌33%，禹洲（1628）跌41.9%。雅居樂收報4.67元，升4.94%。禹洲收報0.7元，跌1.41%。
匯控（0005）2月22日開董事會，審議派發去年第二次股息。收報59元，升0.43%。
中海外（0688）1月銷售額跌45%，中海宏洋（0081）跌31%，上坤（6900）跌52%。中海外創52周高，見25.5元，收報24.85元，升2.05%。中海宏洋收報4.95元，跌0.8%。上坤收報2.24元，跌4.68%。
吉利（0175）1月銷量跌6%，純電動車升6.4倍，極氪按月少7%，幾何升3.9倍。收報17元，跌2.3%。
金地商置（0535）1月銷售升26%，金茂（0817）、銀城（1902）、港龍中國地產（6968）跌逾50%。金地商置收報0.92元，升2.22%。金茂收報3.16元，升5.33%。銀城收報3.68元，升1.94%。港龍中國地產收報4.55元，升0.44%。
華潤電力（0836）料去年純利跌最多八成。收報20.15元，跌2.89%。
金融股破頂，包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.74元，收報6.73元，升1.51%；中國財險（2328）創52周高，見8.27元，收報8.22元，升2.37%；；恒生（0011）創52周高，見168.2元，收報168元，升1.88%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，收報32.45元，升1.09%；中行（3988）創52周高，見3.2元，收報3.2元，升0.63%；交行（3328）創52周高，見5.55元，收報5.55元，升0.36%。
其他破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見9.77元，收報9.25元，跌0.43%；招商局港口（0144）創52周高，見15.98元，收報15.9元，升0.63%；長建（1038）創52周高，見51元，收報51元，升1.8%；中海外（0688）創52周高，見25.5元，收報24.85元，升2.05%。
破底股包括，榮昌生物（9995）創上市新低，見45.65元，收報49.35元，跌6.71%；康寧醫院（2120）創上市新低，見10.84元，收報11.16元，跌6.38%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.52元，收報3.59元，跌0.55%；康特隆（1912）創上市新低，見0.17元，收報0.174元，跌2.25%；醫渡（2158）創上市新低，見13.1元，收報13.22元，跌7.68%；堃博醫療（2216）創上市新低，見4.57元，收報4.57元，跌4.19%；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.135元，收報0.135元，跌4.26%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.115元，收報0.115元，跌1.71%；正榮地產（6158）創上市新低，見0.68元，收報1.23元，跌66.39%；正榮服務（6958）創上市新低，見0.52元，收報1.73元，跌57.7%；有線（1097）見52周低0.049元，收報0.05元，無升跌；大家樂（0341）見52周低13.12元，收報13.16元，跌0.15%；JS環球生活（1691）見52周低10.38元，收報10.6元，跌5.19%；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.51元，跌5.56%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；易緯集團（3893）見52周低0.09元，收報0.091元，跌10.78%；富士高（0927）見52周低0.71元，收報0.76元，跌5%；冠忠巴士（0306）見52周低1.87元，收報1.88元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.16元，收報0.165元，跌6.25%；康龍化成（3759）見52周低85.05元，收報86.35元，跌2.98%。
異動股
上升異動股，包括，陽光100中國（2608）收報0.475元，升18.75%；中泛控股（0715）收報0.147元，升15.75%；WAC（8619）收報0.095元，升14.46%；安山金控（0033）收報1.6元，升12.68%；聯康生物（0690）收報0.099元，升12.5%；金科服務（9666）收報42.25元，升9.6%；百盛商業（3368）收報0.203元，升8.56%；利寶閣（1869）收報0.32元，升8.47%；惠生工程（2236）收報0.4元，升8.11%；米蘭站（1150）收報0.275元，升7.84%；合景悠活（3913）收報3.97元，升7.59%。
下跌異動股，包括，正榮地產（6158）創上市新低，見0.68元，收報1.23元，跌66.39%；正榮服務（6958）創上市新低，見0.52元，收報1.73元，跌57.7%；匯聚科技（1729）收報0.81元，跌12.9%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.03元，跌11.76%；陸慶（8052）收報0.031元，跌11.43%；中車時代電氣（3898）收報36元，跌11.33%；易緯集團（3893）見52周低0.09元，收報0.091元，跌10.78%；雲頂新耀（1952）收報25元，跌10.71%；南方通信（1617）收報0.124元，跌10.14%；卓越教育集團（3978）收報0.275元，跌9.84%；新世紀醫療（1518）收報0.98元，跌9.26%。
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