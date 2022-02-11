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穆迪調低澳博企業家族評級

評級機構穆迪發報告指，將澳門博彩（0880）的企業家族評級由Ba1，降至Ba2，同時將由澳博提供擔保的Champion Path Holdings Ltd發債的優先無擔保評級調低，由Ba2降級至Ba3。該行對有關評級正檢討中，或進一步下調。其助理副總裁及分析員Sean Hwang指出，今次作出評級下調，與澳博尋求再融資方面遇到再延遲有關，該公司的財務及流動性管理令人關注。

至於檢討評級，Hwang指，反映澳博近期到期的債務的再融資風險仍然在上升中，一旦顯示澳博未能夠適時穩獲長期再融資去處理到期的債務，該行便會進一步調低澳博的評級。該行指，澳博正尋求190億元的新貸款及循環融資，為2021年底顯示並於今年2月28日到期的130億元債務，進行再融資，但是礙於需要尋求監管機構的批准，最終延遲。一旦遇到延遲，澳博正安排將到期債務延期，穆迪料，澳博有望將該筆債務的到期日延期一年，並會獲得相應的批准，去落實新的銀行融資。但是亦因為尚有大筆債務到期再融資懸再未缺，因此引起外間關注到澳博的流動性管理情況。

同時，穆迪今次調低澳博的評級，亦反映受到新冠病毒Omicron爆發，影響到賭收放慢增長，最終增加業界營運的不明朗性。因此其預期，2022年的中場賭收只有2019年一半水平，並預期要到2023年才有顯著復蘇，這亦會影響到澳博的新項目上葡京開業後提升營運的速度較慢。其預期，澳博2023年的債務相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）比率約為4倍，較宜給予Ba2評級。澳博及相關機構在過去50年的營運，加上向來的保守財務運作，會有助其中和集中在澳門經營的風險，並足以支持其信貸質素。

澳博今日股價收報5.21元，跌1.14%。

 

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