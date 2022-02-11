至於檢討評級，Hwang指，反映澳博近期到期的債務的再融資風險仍然在上升中，一旦顯示澳博未能夠適時穩獲長期再融資去處理到期的債務，該行便會進一步調低澳博的評級。該行指，澳博正尋求190億元的新貸款及循環融資，為2021年底顯示並於今年2月28日到期的130億元債務，進行再融資，但是礙於需要尋求監管機構的批准，最終延遲。一旦遇到延遲，澳博正安排將到期債務延期，穆迪料，澳博有望將該筆債務的到期日延期一年，並會獲得相應的批准，去落實新的銀行融資。但是亦因為尚有大筆債務到期再融資懸再未缺，因此引起外間關注到澳博的流動性管理情況。

同時，穆迪今次調低澳博的評級，亦反映受到新冠病毒Omicron爆發，影響到賭收放慢增長，最終增加業界營運的不明朗性。因此其預期，2022年的中場賭收只有2019年一半水平，並預期要到2023年才有顯著復蘇，這亦會影響到澳博的新項目上葡京開業後提升營運的速度較慢。其預期，澳博2023年的債務相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）比率約為4倍，較宜給予Ba2評級。澳博及相關機構在過去50年的營運，加上向來的保守財務運作，會有助其中和集中在澳門經營的風險，並足以支持其信貸質素。

澳博今日股價收報5.21元，跌1.14%。

其他報道

富力地產1月總銷售收入跌近6成

興合發盈喜 料去年純利最多升1.9倍

明星海鮮酒家12間分店即日起停業

建行亞洲即日暫停中環、旺角等14間分行服務

Bowtie將新冠測試納入自願醫保範圍 索償上限200元

恒指跌17點 全周升333點 三大指數連升兩周 北水5倍流出 金融股破頂

恒生保險把確診賠償由18萬降至最低2800元

飲食業有員工染疫5至10天仍未獲送院 黃傑龍建議提供居家隔離指引

東亞銀行觀塘創紀之城五期分行即日起暫停服務

網購平台「HOME+」 推338元5人份 華大基因快速測試套裝

零售協會促政府強制業主減租