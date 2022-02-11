午後有傳不贖回永續債，正榮地產暴瀉81%，其後集團澄清傳聞不實，股價創上市新低，見0.68元，收報1.23元，跌66.39%。正榮服務亦曾挫逾84%，創上市新低，見0.52元，收報1.73元，跌57.7%。

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