文章日期：2022年2月11日 17:03
正榮系股價急挫，澎湃新聞報道 據其獲悉正榮地產（6158）實際控制人歐宗榮的部分持股被強制平倉。港交所資料顯示，目前歐宗榮擁有正榮地產54.71%的股權以及正榮服務（6958）63.26%的股權。
午後有傳不贖回永續債，正榮地產暴瀉81%，其後集團澄清傳聞不實，股價創上市新低，見0.68元，收報1.23元，跌66.39%。正榮服務亦曾挫逾84%，創上市新低，見0.52元，收報1.73元，跌57.7%。
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