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正榮地產大股東持股據報被強制平倉

正榮系股價急挫，澎湃新聞報道　據其獲悉正榮地產（6158）實際控制人歐宗榮的部分持股被強制平倉。港交所資料顯示，目前歐宗榮擁有正榮地產54.71%的股權以及正榮服務（6958）63.26%的股權。