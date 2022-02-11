Delivery Hero公布，第四季其應用程式的總銷售額（gross sales volume）按年增長39%至96.4億歐元（約857億港元），與去年同期的81%升幅相比顯著放緩。該公司全年收入按年增長89.5%至66億歐元（約586億港元），但剔除某些項目後，虧損擴大至7.81億歐元（約69億港元）。

總部位於德國柏林的Delivery Hero正在城市地區大舉興建數百個小型倉庫，以實現食品、雜貨等迅速交付。Delivery Hero預計，今年的銷售總額可達450億歐元（約3999億港元），但不會實現整體盈利。花旗分析師表示，該公司2021年的業績略為令人失望，而未來一年的指引預示，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）不多於5.4億歐元（約48億港元），低於普遍預期。不過Delivery Hero強調，對實展盈利有清晰路徑，關鍵是經營規模擴大及自動化程度提升。

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