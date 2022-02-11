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大酒店：已獲證監會豁免提出全面收購要約 嘉道理家族完成增持 

大酒店（0045）公布，嘉道理家族早於1月增持大酒店12.45%股權。公司獲進一步通知，證監會已授出豁免，豁免嘉道理家族因買賣所產生就股份作出強制性全面要約的責任。