文章日期：2022年2月11日 18:12
大酒店（0045）公布，嘉道理家族早於1月增持大酒店12.45%股權。公司獲進一步通知，證監會已授出豁免，豁免嘉道理家族因買賣所產生就股份作出強制性全面要約的責任。
協議完成後，嘉道理家族合共持有11.95億 股股份，佔已發行股份總數 72.43%。賣方不再持有任何股份；完成後維持規定的25%公眾持股量。
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