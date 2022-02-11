文章日期：2022年2月11日 20:26
藍籌內房股龍湖集團（0960）公布，集團今年1月份實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額69.9億元（人民幣，下同），較去年同期跌近65%，當中西部、環渤海、長三角、華中及華南分別為14.4億元、18.6億元、20.7億元、3.6億元及12.6億元。
此外，集團歸屬公司股東權益的合同銷售面積為41.8萬平方米，同比跌近65%。
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