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龍湖集團1月合同銷售69.9億元人幣 按年跌近65%

藍籌內房股龍湖集團（0960）公布，集團今年1月份實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額69.9億元（人民幣，下同），較去年同期跌近65%，當中西部、環渤海、長三角、華中及華南分別為14.4億元、18.6億元、20.7億元、3.6億元及12.6億元。